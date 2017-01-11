Стратегии - плагины, реинкарнация - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

Явно претензии клиентов из серии "мне подменили котировки".  

Вообще, на этих БО надо свою торговлю на видео с экрана снимать, никакой истории ведь нет в доступе. Это я про веб - БО. Есть БО, работающие на МТ4, но их крайне мало.
 
Дело не в жулье, а в ограничениях регуляторов для всей индустрии БО, которая является чистым гемблингом. К трейдингу ну совсем никакого отношения.
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Тоже никогда не интересовался крипто. Но, теоретически, считывать котировки с web-страницы можно. Ладно, на первом этапе сделаю клиенту кликер для БО со своей стратегией входа и систему плагинов продумаю и напишу.

Интересно, как вообще сравнить доходность БО и форекса? Думал на эту тему, так ничего и не придумал дельного.

а зачем сравнивать ... с пальцем :))
 
fxsaber:
Дело не в жулье, а в ограничениях регуляторов для всей индустрии БО, которая является чистым гемблингом. К трейдингу ну совсем никакого отношения.

Если можно будет использовать сигналы на вход от того же скальпера, уже не будет игромания. А так да, у 99% игроков на БО она и есть.

----Интересно из Вики ---

По мнению биологов из Университета Кентукки, у части животных существует некий базовый образец поведения или даже биологический механизм, который обуславливает появление игромании. Например, голуби предпочитают нерегулярную, но обильную пищу, несмотря на то, что небольшое количество регулярной пищи в целом на 50 % больше случайных выигрышей

ЗЫ: а по моему, они постоянно что-то жрут/клюют )) 

 
Maxim Dmitrievsky:
а зачем сравнивать ... с пальцем :))
Раз народ проявляет к этому такой интерес, на этом можно заработать, как программисту. Поэтому хочется представлять разницу в прибыли/убытках/рисках между БО и форексом.
 
Alexey Volchanskiy:
А вроде есть в каких-то ДЦ крипто для МТ или я ошибаюсь?

Нашел ДЦ с крипто для МТ4, чисто случайно. Посмотрел графики и понял, что я не понимаю смысла столь сильного изменения цены на криптовалюты

 Bitcoin, падение -10.26% за 11 января 2017

bitc 

Litecoin, падение -13.22% за 11 января 2017

dd 

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