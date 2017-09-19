Нужен таймфрейм H8 в MT5
JKR844724:В МТ5 он и так есть.
Доброго времени суток!
Подскажите, нужен таймфрейм H8 в MT5.
Каждый раз делать через период конвертер H8 очень утомительно, подскажите, как это можно реализовать проще?
Если нужно "допилить" саму программу, то сколько это будет стоить, кто возьмется?
Здравствуйте! В МТ5 существует возможность добавлять нестандартный таймфрейм от М2 до Н12, в том числе и Н8. Правой клавишей мыши на панель таймфрейма, затем "настройки". Теперь добавляете любой интересующий таймфрейм. Все просто.
Pavel Gusyatnikov:
Здравствуйте! В МТ5 существует возможность добавлять нестандартный таймфрейм от М2 до Н12, в том числе и Н8. Правой клавишей мыши на панель таймфрейма, затем "настройки". Теперь добавляете любой интересующий таймфрейм. Все просто.
Здравствуйте! В МТ5 существует возможность добавлять нестандартный таймфрейм от М2 до Н12, в том числе и Н8. Правой клавишей мыши на панель таймфрейма, затем "настройки". Теперь добавляете любой интересующий таймфрейм. Все просто.
можно тут подробнее, как здесь выставить M8 (M7, M9, M11, M13 и тд)
Igor Yeremenko:
можно тут подробнее, как здесь выставить M8 (M7, M9, M11, M13 и тд)
можно тут подробнее, как здесь выставить M8 (M7, M9, M11, M13 и тд)
M8, действительно, нет. Но ведь ТС спрашивал о Н8. А он там есть.
Хотя, конечно, звучит странно: period_converter (который в МТ4 только есть) и МТ5.
Как в MT5 - добавить Таймфрейм M24 и M45
timur9996:никак, нет в нем такого
Как в MT5 - добавить Таймфрейм M24 и M45
Как в MT5 - добавить Таймфрейм M24 и M45
А кто знает как H8 выставить в MT5 на андроиде ?
То что в колесе нету я знаю. Я имел ввиду может как-то допилить можно ?
Скачайте MetaTrader 5 для Android
- www.metatrader5.com
Бесплатная программа для мобильного трейдинга на финансовых рынках: Форекс, фондовые рынки (торговля акциями), Фьючерсы и Контракты на разницу.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток!
Подскажите, нужен таймфрейм H8 в MT5.
Каждый раз делать через период конвертер H8 очень утомительно, подскажите, как это можно реализовать проще?
Если нужно "допилить" саму программу, то сколько это будет стоить, кто возьмется?