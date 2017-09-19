Нужен таймфрейм H8 в MT5

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Доброго времени суток!

Подскажите, нужен таймфрейм H8 в MT5.

Каждый раз делать через период конвертер H8 очень утомительно, подскажите, как это можно реализовать проще?

Если нужно "допилить"  саму программу, то сколько это будет стоить, кто возьмется? 

 
JKR844724:

Доброго времени суток!

Подскажите, нужен таймфрейм H8 в MT5.

Каждый раз делать через период конвертер H8 очень утомительно, подскажите, как это можно реализовать проще?

Если нужно "допилить"  саму программу, то сколько это будет стоить, кто возьмется? 

В МТ5 он и так есть.
 
Здравствуйте! В МТ5 существует возможность добавлять нестандартный таймфрейм от М2 до Н12, в том числе и Н8. Правой клавишей мыши на панель таймфрейма, затем "настройки". Теперь добавляете любой интересующий таймфрейм. Все просто.
 
Pavel Gusyatnikov:
Здравствуйте! В МТ5 существует возможность добавлять нестандартный таймфрейм от М2 до Н12, в том числе и Н8. Правой клавишей мыши на панель таймфрейма, затем "настройки". Теперь добавляете любой интересующий таймфрейм. Все просто.

можно тут подробнее, как здесь выставить M8 (M7, M9, M11, M13 и тд)


 
Igor Yeremenko:

можно тут подробнее, как здесь выставить M8 (M7, M9, M11, M13 и тд)


M8, действительно, нет. Но ведь ТС спрашивал о Н8. А он там есть.

Хотя, конечно, звучит странно: period_converter (который в МТ4 только есть)  и МТ5.

 
Как в MT5  - добавить Таймфрейм M24 и M45
 
timur9996:
Как в MT5  - добавить Таймфрейм M24 и M45
никак, нет в нем такого
 

А кто знает как H8 выставить в MT5 на андроиде ?

То что в колесе нету я знаю. Я имел ввиду может как-то допилить можно ?

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