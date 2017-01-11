Стратегия M5 - страница 2

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-Aleks-:
Верно - больше графиков - больше уверенности в живучести системы, однако следует учитывать и разный характер валютных пар - это может быть очень значимой особенностью при оценке эффективности АТС.
Ты наверное не учел график USD/USC
 
trader781:
Ты наверное не учел график USD/USC
А также EUR/EURcent, RUB/Kopeyka и т.д. 
 
trader781:
Ты наверное не учел график USD/USC
Это Ваше преимущество? В чём смысл реплики?
 
-Aleks-:
Это Ваше преимущество? В чём смысл реплики?
в том что он должен работать даже на этих парах, иначе лося не вырастишь.
 
trader781:
в том что он должен работать даже на этих парах, иначе лося не вырастишь.
Удачи.
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