Стратегия M5 - страница 2
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Верно - больше графиков - больше уверенности в живучести системы, однако следует учитывать и разный характер валютных пар - это может быть очень значимой особенностью при оценке эффективности АТС.
Ты наверное не учел график USD/USC
Ты наверное не учел график USD/USC
Это Ваше преимущество? В чём смысл реплики?
в том что он должен работать даже на этих парах, иначе лося не вырастишь.