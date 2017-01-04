SRC баг , обрезает часть кода в Личных Сообщениях - страница 2
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причина в этом "<="
даже яндекс с ума от этого сходит )
да но в коде такое встречется, и обрезает только одну строчку, вторая все ок
&& (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
sig=1;
else
if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
&& (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0)))
sig=-1;
else sig=0;
В личном чате удаляется все что находится между символами < (меньше) и > (больше)
&& (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
sig=1;
else if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
&& (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0))
sig=-1;
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Проблема с личными сообщениями.
Renat Fatkhullin, 2016.10.13 13:42
Напишите в сервисдеск с деталями, пожалуйста.
Обязательно поправим
Уже раз 5 на форуме подымалась эта тема и опять на те же грабли.
В лично чате удаляется все что находится между символами < (меньше) и > (больше)
&& (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
sig=1;
else if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
&& (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0))
sig=-1;
да да да , немного не правильно написал, убирает вот эту часть:
<macd1_buffer[shift]
&& (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>
Уже раз 5 на форуме подымалась эта тема и опять на те же грабли.
В личном чате удаляется все что находится между символами < (меньше) и > (больше)
&& (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
sig=1;
else if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
&& (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0))
sig=-1;
да и пусть удаляет в обычном сообщении. Зачем трогать SRC тем более только В ЛС
да и пусть удаляет в обычном сообщении. Зачем трогать SRC тем более только В ЛС
Скоро в личке снимем это ограничение.
Ждем апгрейда большинства мт4 терминалов на 1031