SRC баг , обрезает часть кода в Личных Сообщениях - страница 2

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причина в этом "<="

даже яндекс с ума от этого сходит )


 
вырезается именно та часть кода которая находится между <= =>
 

да но в коде такое встречется, и обрезает только одну строчку, вторая все ок 

   if(macd2_buffer[shift+1]>macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]<macd1_buffer[shift]
      && (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
      sig=1;
   else
   if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
      && (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0)))
      sig=-1;
   else sig=0;


 

 
Уже раз 5 на форуме подымалась эта тема и опять на те же грабли.
В личном чате удаляется все что находится между символами < (меньше) и > (больше)


  if(macd2_buffer[shift+1]>macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]<macd1_buffer[shift]
      && (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
      sig=1;
   else if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
      && (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0))
      sig=-1;
 
Проблема с личными сообщениями.
Проблема с личными сообщениями.
  • www.mql5.com
Не знаю, связано это или нет - но это произошло после того как мой эксперт для MT5 опубликовали и для англоязычного сайта в Code Base.
 
Sergey Dzyublik:
Уже раз 5 на форуме подымалась эта тема и опять на те же грабли.
В лично чате удаляется все что находится между символами < (меньше) и > (больше)


  if(macd2_buffer[shift+1]>macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]<macd1_buffer[shift]
      && (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
      sig=1;
   else if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
      && (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0))
      sig=-1;

да да да , немного не правильно написал, убирает вот эту часть:

<macd1_buffer[shift]
      && (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>

 
Sergey Dzyublik:
Уже раз 5 на форуме подымалась эта тема и опять на те же грабли.
В личном чате удаляется все что находится между символами < (меньше) и > (больше)


  if(macd2_buffer[shift+1]>macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]<macd1_buffer[shift]
      && (MACD_BUYLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd1_buffer[shift]<=MACD_BUYLEVEL && macd2_buffer[shift]>=0 && macd1_buffer[shift]>=0)))
      sig=1;
   else if(macd2_buffer[shift+1]<macd1_buffer[shift+1] && macd2_buffer[shift]>macd1_buffer[shift]
      && (MACD_SELLLEVEL==0 || (macd2_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd1_buffer[shift]>=MACD_SELLLEVEL && macd2_buffer[shift]<=0 && macd1_buffer[shift]<=0))
      sig=-1;

да и пусть удаляет в обычном сообщении. Зачем трогать SRC тем более только В ЛС 

 
Vladislav Andruschenko:

да и пусть удаляет в обычном сообщении. Зачем трогать SRC тем более только В ЛС 

Ответил в личку.
 
понял. Спасибо. 
 

Скоро в личке снимем это ограничение.

Ждем апгрейда большинства мт4 терминалов на 1031

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