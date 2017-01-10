По поводу строгости модераторов или мой первый в жизни бан :))) - страница 2

p.s. Рената, Роша, Стринго можно не считать -- они делом занимаются
невелика потеря ) меня вообще всегда и везде банят.. за нецензуру ) только на этом форуме даже выражаться не хочется, потому что очень грамотные люди здесь :)
 
Наверно вы ваши ссылки не туда помещали.

Там есть раздел рекламы, где можете рекламировать свои сигналы, продукты из маркета, проги и всякое что связано с трейдингом.

 
в кодобазе открытый бесплатный код, помещал куда-то в раздел программы для трейдинга (точно не помню). Да фик с ним, у меня в скайпе до сих пор их главный модератор, надо будет - восстановлюсь. Дело в том, что не шибко и надо ))

Всех с наступающим, снялся сегодня под местной елкой, вечером вся в огнях, очень красиво, тут днем снимался. Фотк соня експериа, качество ноль, но что есть ))

ввв 

 
Нет, еще не отмечаем. Вы четко написали что были ссылки на ДЦ. Уже в дрова?

А вобще на форумах ссылки пользователей не любят. Там не любят когда уводят трафик на сторонний ресурс. 

 
Перечитал, да, я был неточен, написал "За то, что я давал неоднократные ссылки на другие ДЦ - на мои коды в кодобазе на этом сайте!"

Поправляю

Модер написал, - "За то, что я давал неоднократные ссылки на другие ДЦ". Все, что я публиковал в последний год на робо со ссылками - ссылки на мои коды в кодобазе на этом сайте. Модер посчитал сайт mql5 конкурирующим ДЦ.

Все, нудить далее не будем, студень варю ))
 

 
Любой форум сочтет извиняюсь за счастье иметь у себя активных юсеров, да еще у которых так сказать резонансное мышление (которые мыслят нестандартно). А если вы там были активны, и вас забанили пожизненно - то не надо вам больше туда.

Оставайтесь тут.
Тут за ссылки из КодаБазы не банят пожизненно :)
 
Да просто я там кидал ссылки на свои коды, думал, народу будет полезно, народ плюсовал, благодарил. А сам форум мне без интереса, когда-то там развил тему по MQL4, до сих пор цветет.

Тут у меня интересы есть в перспективе. 

Все мелочи, спасибо на добром слове)) 

 
Конечно, пользователи создают для форума халявный контент.
 
Само собой, и это нормально. Знаете, как различаются по менталитету пользователи разных форумов в разных странах?
