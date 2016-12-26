Посмотрим сколько нас.
Очередной желающий узнать "неограниченные возможности Форекса" ?
Не волнуйтесь, раз вы затеваете подобный опрос - то лично ваш ответ будет вторым, там где "я в минусе".
Очередной желающий узнать "неограниченные возможности Форекса" ?
Не волнуйтесь, раз вы затеваете подобный опрос - то лично ваш ответ будет вторым, там где "я в минусе".
Очередной желающий узнать "неограниченные возможности Форекса" ?
Не волнуйтесь, раз вы затеваете подобный опрос - то лично ваш ответ будет вторым, там где "я в минусе".
Как то так
- 50% Я в плюсе на Форекс (5)
- 50% Я в минусе на Форекс (5)
Как то так
"Просадка 62% получилась случайно"
комментарий к одному из счетов.. можно добавить "прибыль, возможно, тоже" :D
"Просадка 62% получилась случайно"
комментарий к одному из счетов.. можно добавить "прибыль, возможно, тоже" :D
не хватает варианта "в безубытке"
Продолжительное время действительно был в минусе, но наконец это произошло вышел в плюс и уверенно иду вверх.
Шел бы "уверенно" - подобные опросы бы не создавал.
Шел бы "уверенно" - подобные опросы бы не создавал.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования