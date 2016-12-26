Посмотрим сколько нас.

  • 51% (47)
  • 49% (46)
Всего проголосовало: 93
 

Очередной желающий узнать "неограниченные возможности Форекса" ?

Не волнуйтесь, раз вы затеваете подобный опрос - то лично ваш ответ будет вторым, там где "я в минусе".

 
George Merts:

Продолжительное время действительно был в минусе, но наконец это произошло вышел в плюс и уверенно иду вверх. Спасибо за комментарий.
 
George Merts:

Как то так

 

 
Mikhail Gorenberg:
  • 50% Я в плюсе на Форекс
    (5)
  • 50% Я в минусе на Форекс
    (5)
не хватает варианта "в безубытке"
Mikhail Gorenberg:

Как то так

 

"Просадка 62% получилась случайно

комментарий к одному из счетов.. можно добавить "прибыль, возможно, тоже" :D

 
Maxim Dmitrievsky:

:) Действительно случайно, вместо 0,01 объем, вошел 1 лотом и меня рядом с компом не было. (сова работает)
 
Igor Yeremenko:
не хватает варианта "в безубытке"
Действительно не хватает, без убыток пусть будет минусом (время, электричество - потрачено, значит минус) 
 
не вижу 95/5
 
Mikhail Gorenberg:
Продолжительное время действительно был в минусе, но наконец это произошло вышел в плюс и уверенно иду вверх.

Шел бы "уверенно" - подобные опросы бы не создавал.

 
George Merts:

Шел бы "уверенно" - подобные опросы бы не создавал.

Скучно - вот решил провести опрос(голосование) как видите пока больше тех кто в плюсе. А вообще о других людях не судят исходя из своего мировоззрения. Рад за вас, что у вас дела идут в гору. С уважением.
