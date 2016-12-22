Кто-нибудь проводил исследования ?

нужен список символов в порядке убывания их "трендовости"...

само-собой понятию "трендовость" надо еще дать какое-то определение...

что-то вроде:

1. GBPJPY

2. EURJPY 

речь иде о форексе...

 
Скорее всего имеется в виду "волатильность" - величина изменчивости (количество пунктов) от времени?
 
Vladimir Karputov:
вот возьмем аллигатор, просто как пример возможного критерия "трендовости",

"средняя", или еще какая, длина участка, на котором линии аллигатора не переплетаются,

а расположены в порядке челюсть-зубы-губы или губы-зубы-челюсть, может служить таким критерием...

вот он тренд:

 

 

