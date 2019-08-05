Period_converter под MT5 - страница 3
Забыли или совсем не знали, что такое периодконвертор?
ну и чем отличается внутренняя конвертация у этих двух методов? Тут разница лишь в том, что один пишет HST файл, а другой сразу рисует свечи. Шашечки или ехать?
@Dmitry Fedoseev , внимательно посмотрите, что спрашивал топик-стартер. Теперь внимательно посмотрите на результат действия описанного мной индикатора: http://s1.stuffed.ru/y2016/12-27/0/463110.png
Здесь решена задача:
1) смены ТФ с месячного на годичный (как и на любой другой, вплоть до 8М, 5daily, и пр.)
2) данные отображены с 1257 года
3) данные отображены в логарифме (как варианты отображения 1/x, -x, 1/log, и т.п.)
Будем продолжать демагогию или задача решена?
Тут вот оказывается вопрос даже не в том, что "ехать" или "шашечки", оказывается некоторые "ехать" от "шашечек" не отличают.
вот и посмотрите, здесь оказывается некоторые не для помочь человеку, а для заболтать и засорить тему пустым бесполезным флудом.
Garfiild, если потребуются программные решения, обозначенные мной выше, напишите в лс.
Dmitry Fedoseev, вас никто не втюхивает. Оставил жалобу на флуд в теме, пусть модераторы разбираются с пустомелей.
Сочувствую, глубине вашего понимания вопроса темы.
Товарищ Garfiild, в МТ5 нет таких период-конверторов как были в МТ4, вам хотят втюхать просто индикатор.