Забыли или совсем не знали, что такое периодконвертор?
ну и чем отличается внутренняя конвертация у этих двух методов? Тут разница лишь в том, что один пишет HST файл, а другой сразу рисует свечи. Шашечки или ехать?
 
Вот в том то и дело, шашечки или ехать.
 

@Dmitry Fedoseev , внимательно посмотрите, что спрашивал топик-стартер. Теперь внимательно посмотрите на результат действия описанного мной индикатора: http://s1.stuffed.ru/y2016/12-27/0/463110.png

Здесь решена задача:

1) смены ТФ с месячного на годичный (как и на любой другой, вплоть до 8М, 5daily, и пр.)

2) данные отображены с 1257 года

3) данные отображены в логарифме (как варианты отображения 1/x, -x, 1/log, и т.п.)

Будем продолжать демагогию или задача решена?

 
Вот и посмотрите, что он спрашивает. 
 
Тут вот оказывается вопрос даже не в том, что "ехать" или "шашечки", оказывается некоторые "ехать" от "шашечек" не отличают. 
 
вот и посмотрите, здесь оказывается некоторые не для помочь человеку, а для заболтать и засорить тему пустым бесполезным флудом.
 
Вот и не засоряйте тему пустым и бесполезным флудом. Любую фигню готовы фтюхать под шумок.
 
Garfiild, если потребуются программные решения, обозначенные мной выше, напишите в лс.


Dmitry Fedoseev, вас никто не втюхивает. Оставил жалобу на флуд в теме, пусть модераторы разбираются с пустомелей. 

Сочувствую, глубине вашего понимания вопроса темы.

Товарищ Garfiild, в МТ5 нет таких период-конверторов как были в МТ4, вам хотят втюхать просто индикатор.   

 
