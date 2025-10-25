Советники: Forex Profit
Привет, интересный подход - есть ли какая-нибудь информация относительно используемых SL, TP, Trailing настроек или мы просто идем по умолчанию?
Начал оптимизацию, буду обновлять, если что-то хорошее получится.
Я знаю, что это старая тема и может не быть памяти о настройках :)
Вау, я должен сказать кое-что относительно оптимизации с помощью ваших советников, безумно бережливых - большинство ботов переусложнены и "толще", чем нужно.
Оптимизировано для SL и TP со стартовым балансом 3k и LotSize 0.1
Было законно 1/400 комбинаций, лишь немного прибыльных, которые не победили бы инфляцию.
Мой вывод после проведения 4h Backtest и 1h Backtest (который был прибыльным), возможно, с другим фильтром, который добавит слияния, это может пойти хорошо.
PS: Внизу - 2025 опт, вверху - 2020-теперь опт.
Forex Profit:
Используются значения Parabolic SAR и трёх EMA (с периодами 10, 25 и 50).
Автор: Vladimir Karputov