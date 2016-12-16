Перенос папки с котировками на другой логический диск
Всем, привет!
По умолчания МТ пишет котировки на диск C, что сказывается на объеме свободного места. Подскажите, пжлст, как перенести папку с котировками (и настроить пути в МТ), например, на диск D.
Заранее большое спасибо.
Тоже думал над этим, но врядли сделают такую опцию, так как МТ устанавливается на аккаунт пользователя Windows, а единственное место, где эти аккаунты разделяются - это папка Users на системном диске
Вы о чём?
Вы о чём?
папка Users на системном диске
для тех кто не понял - папка Пользователи на системном диске
1. котировки складываются в папку C:\Users\username\...\MQL5\account\bases вне зависимости от того, куда установлен терминал
2. если изменить эту логику, то аккаунт одного юзера будет виден при логине в Windows другого юзера, а это вопрос конфиденциальности :)
Я так понял, что речь идет о папке с данными.
Следует воспользоватся возможностью установить саму программу в нужное место.
Пост выше очень детально иллюстрирует «как?».
Затем создать или изменить ярлык с вызовом, добавив к пути вызова ...\terminal64.exe" -portable
папка установки != папка с историей котировок
Пользователи Windows 95 вас не поймут
Периодически возникает этот вопрос. Поэкспериментируйте с mklink. Отпишитесь пожалуйста по результатам
Я так понял, что речь идет о папке с данными.
Следует воспользоватся возможностью установить саму программу в нужное место.
Пост выше очень детально иллюстрирует «как?».
Затем создать или изменить ярлык с вызовом, добавив к пути вызова ...\terminal64.exe" -portable
Вот так правильно
terminal64.exe /portable
У меня все терминалы запускаются как /portable, в гробу я видал эту ппку пользователя, где хрена разберешься, где какой терминал стоит. А у меня их десятки.
Вот два .cmd для запуска редактора и терминала, скопируйте в папку терминала и запускайте.
Периодически возникает этот вопрос. Поэкспериментируйте с mklink. Отпишитесь пожалуйста по результатам
Работает с одним терминалом - 100%. Там нет ни одной причины, чтобы это не работало.
Со множеством терминалов и одной Bases - вопрос.
Вот так правильно
terminal64.exe /portable
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем, привет!
По умолчания МТ пишет котировки на диск C, что сказывается на объеме свободного места. Подскажите, пжлст, как перенести папку с котировками (и настроить пути в МТ), например, на диск D.
Заранее большое спасибо.