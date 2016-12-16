Перенос папки с котировками на другой логический диск

Всем, привет!

По умолчания МТ пишет котировки на диск C, что сказывается на объеме свободного места. Подскажите, пжлст, как перенести папку с котировками (и настроить пути в МТ), например, на диск D.

Заранее большое спасибо. 

 
Ставте терминал на диск D.
 
Тоже думал над этим, но врядли сделают такую опцию, так как МТ устанавливается на аккаунт пользователя Windows, а единственное место, где эти аккаунты разделяются - это папка Users на системном диске
 
Вы о чём?

 
для тех кто не понял - папка Пользователи на системном диске  

 
1. котировки складываются в папку C:\Users\username\...\MQL5\account\bases вне зависимости от того, куда установлен терминал
2. если изменить эту логику, то аккаунт одного юзера будет виден при логине в Windows другого юзера, а это вопрос конфиденциальности :)
 

Я так понял, что речь идет о папке с данными.

Следует воспользоватся возможностью установить саму программу в нужное место.
Пост выше очень детально иллюстрирует «как?».
Затем создать или изменить ярлык с вызовом, добавив к пути вызова ...\terminal64.exe" -portable

 

 
Пользователи Windows 95 вас не поймут

Периодически возникает этот вопрос. Поэкспериментируйте с mklink. Отпишитесь пожалуйста по результатам 

 
Вот так правильно

terminal64.exe /portable

У меня все терминалы запускаются как /portable, в гробу я видал эту ппку пользователя, где хрена разберешься, где какой терминал стоит. А у меня их десятки.

Вот два .cmd для запуска редактора и терминала, скопируйте в папку терминала и запускайте. 

Файлы:
start_cmd_mt5_x64.zip  1 kb
 
Работает с одним терминалом - 100%. Там нет ни одной причины, чтобы это не работало.

Со множеством терминалов и одной Bases - вопрос. 

 
Конечно правильно - только от Вас периодически жалобы поступают что .dll не грузятся и в таком духе
