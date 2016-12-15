Почему не модифицируется ордер?
Для начала нормализируйте цены до Digits
Цены нормализуются в функции:
//|Функция округления |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
double ND(double val)
{
return(NormalizeDouble(val, Digits));
}
Уважаемые трейдеры, программисты, разработчики и просто сочувствующие!
Помогите понять почему не модифицируется выставленный ордер.
Устанавливаю усредняющий ордер и пытаюсь модифицировать полученные ордера и привести к средней цене.
if (orders[6]>0) //Если есть открытые ордера
{bool tiket2;
if (orders[1]>0 && flag_new_order==true)//Если ордера SELL и открыт усредняющий ордер
{
for (int pos = OrdersTotal() - 1; pos >= 0; pos--)
{tiket2=OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if (tiket2==true)
{
if (OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_SELL)
{
if (OrderTakeProfit()!=ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit))
{
int tiketS=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit),0);
if (tiketS==false) Print (GetLastError()," OrderTicket= ",OrderTicket(), " TP= ", DoubleToString(ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit),8), " Ордер ТР= ", DoubleToString(OrderTakeProfit(),8)," Разница= ",DoubleToString((OrderTakeProfit()-ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit))*1000000,8) );
Print("Флаг прохождения= ОК");
}
}
}
}
}
}
flag_new_order=false;
}
return(0);
Установил флаги и в журнале ошибок видно, что при вхождении в цикл модификации ордеров, успешно модифицируется только самый крайний №3, а потом идет обращение опять к самому крайнему №3, но естественно его уже нельзя модифицировать, а оставшийся ордер №2 так и остался без изменений....
В цикле с модификацией вы выбираете ордера типа SELL, а ордера № 2 и 3 имеют тип BUY.
Ошибка 1 выскакивает обычно, когда производиться попытка модифицировать ордер с прежними значениями цен. Проверяйте изменения перед отправкой запроса.
Василий, в том то и проблема.
В цикле с модификацией у меня сначала идет проверка ордеров BUY, затем SELL. Я могу вырезать кусок кода проверки на SELL, но проблема останется. Ошибка 1, как Вы и заметили, говорит о том, что советник пытается модифицировать уже модифицированный ордер, а не оставшийся ордер.
Нужно запросить цену установки ордера, и если она равна цене на которую нужно модифицировать - пропускаем и идём к следующему в цикле
Нужно нормализировать цены, отнять одну цену от другой и сравнить с нулем, иначе в цене может быть "шум" и сравнение двух цен иногда не даст корректный результат. Так как при запросе цены может быть 1.0756200001 и эта случайная единица в конце приводит к ошибке 1.
Так в коде всё нормализуется у товарища:
Так у него ошибка 1 вылазит. Если запросить цену тейкпрофита и сравнить её с предполагаемой ценой модификации, то из за шума в цифрах будет именно эта ошибка.
Я тоже так думал, поэтому делал эту проверку:
Преобразовал и нашел разницу и на всякий случай умножил разницу на 100000. Результат = 0.
Выделил на скриншоте это действие:
На скриншоте ошибок видны цены открытия ордеров.
Ордер #2: 1.19436
Ордер #3: 1.19236
Усредняющий должен быть: 1.19386
Ордер #3 - модифицируется уровень ТП до усредняемого, а проверка ордера #2 по видимому не происходит, т.к. идёт попытка опять модифицировать ордер#3. Либо я что то не могу понять, т.к. мало опыта.
Все чудесатее и чудесатее...
Установил пару флагов и пару фигурных скобок чтобы быть уверенным в исполнении цикла. Один флаг печатает номер ордера сразу после его выбора, а второй печатает номер этого ордера перед началом его модификации. Вот кусок измененного кода:
// Выставляем усредняющий тейкпрофит
//+------------------------------------------------------------------+
if (orders[6]>0) //Если есть открытые ордера
{bool tiket1;
if (orders[0]>0 && flag_new_order==true)//Если ордера BUY и открыт усредняющий ордер
{
for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{tiket1=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
Print ("Выбираем Ордер №= ", OrderTicket());
{if (tiket1==true)
{
if (OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_BUY)
{
if (OrderTakeProfit()!=ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit))
{
Print ("Для модификации Выбираем Ордер №= ", OrderTicket()," Цена открытия ордера", DoubleToString(OrderOpenPrice(),8));
int tiketB=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit),0);
if (tiketB==false) Print (GetLastError()," OrderTicket= ",OrderTicket(), " TP= ", DoubleToString(ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit),8), " Ордер ТР= ", DoubleToString(OrderTakeProfit(),8)," Разница= ",DoubleToString((OrderTakeProfit()-ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit))*1000000,8) );
Print("Флаг прохождения= ОК");
}
}
}
}
}
}
}
flag_new_order=false;
Получил следующую картину в журнале ошибок:
т.е. в цикле каким то образом происходит подмена выбранного ордера на предыдущий....
Может у кого есть мысли по этому поводу?
Вот кусок кода:
// Усредняем
//+------------------------------------------------------------------+
if (orders[6]>0) //Если есть открытые ордера
{
if (orders[0]>0 && orders[0]<Max_Orders && kray_BUY_order()-Ask>=step) //Если есть открытые ордера BUY и их количество меньше максимально допустимого и цена от крайнего ордера больше шага разрешенного в настройках
{
OpenPosition(Symbol(),OP_BUY,ND(Sr_lot(OP_BUY)*LotMultiplikator),0,0,Magic,NULL); //Открываем усредняющий лот BUY
flag_new_order=true; Print(" Флаг открытия усредняющего ордера= ",flag_new_order);
}
if (orders[1]>0 && orders[1]<Max_Orders && Bid-kray_SELL_order()>=step) //Если есть открытые ордера SELL и их количество меньше максимально допустимого и цена от крайнего ордера больше шага разрешенного в настройках
{
OpenPosition(Symbol(),OP_SELL,ND(Sr_lot(OP_SELL)*LotMultiplikator),0,0,Magic,NULL); //Открываем усредняющий лот SELL
flag_new_order=true;
}
Comment ("\n",
"\n", "Ордера= ", orders[6],
"\n", "Ордера BUY= ", orders[0],
"\n", "Ордера SELL= ", orders[1],
"\n", "средняя цена BUY= ",Sr_Cena(OP_BUY),
"\n", "средняя цена SELL= ",Sr_Cena(OP_SELL));
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Выставляем усредняющий тейкпрофит
//+------------------------------------------------------------------+
if (orders[6]>0) //Если есть открытые ордера
{bool tiket1;
if (orders[0]>0 && flag_new_order==true)//Если ордера BUY и открыт усредняющий ордер
{
for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{tiket1=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if (tiket1==true)
{
if (OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_BUY)
{
if (OrderTakeProfit()!=ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit))
{
int tiketB=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit),0);
if (tiketB==false) Print (GetLastError()," OrderTicket= ",OrderTicket(), " TP= ", DoubleToString(ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit),8), " Ордер ТР= ", DoubleToString(OrderTakeProfit(),8)," Разница= ",DoubleToString((OrderTakeProfit()-ND(Sr_Cena(OP_BUY)+take_profit))*1000000,8) );
Print("Флаг прохождения= ОК");
}
}
}
}
}
}
flag_new_order=false;
if (orders[6]>0) //Если есть открытые ордера
{bool tiket2;
if (orders[1]>0 && flag_new_order==true)//Если ордера SELL и открыт усредняющий ордер
{
for (int pos = OrdersTotal() - 1; pos >= 0; pos--)
{tiket2=OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if (tiket2==true)
{
if (OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType() == OP_SELL)
{
if (OrderTakeProfit()!=ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit))
{
int tiketS=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit),0);
if (tiketS==false) Print (GetLastError()," OrderTicket= ",OrderTicket(), " TP= ", DoubleToString(ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit),8), " Ордер ТР= ", DoubleToString(OrderTakeProfit(),8)," Разница= ",DoubleToString((OrderTakeProfit()-ND(Sr_Cena(OP_SELL)-take_profit))*1000000,8) );
Print("Флаг прохождения= ОК");
}
}
}
}
}
}
flag_new_order=false;
}
return(0);
Установил флаги и в журнале ошибок видно, что при вхождении в цикл модификации ордеров, успешно модифицируется только самый крайний №3, а потом идет обращение опять к самому крайнему №3, но естественно его уже нельзя модифицировать, а оставшийся ордер №2 так и остался без изменений....