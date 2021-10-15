Нужен ли "черный список" в ЛК в добавление к списку друзей? - страница 2
ответил да потому, что в ЛС много клиентов, которые как бы еще не друзья, - знакомые, и хорошо если бы были подназвания
"Клиенты"
"Друзья"
"Недруги"
и т.д.
Кстати да, это развитие мысли. Я вот давно себе самопальную БД слепил, куда заношу всех клиентов со всеми подробностями заказов, просто коллег и т.д. Это можно сделать и на смартфоне, но не хватает полей. А в Exel трудно искать, все же не БД.
У меня, например, в друзьях куча народу, которого я и не знаю, это еще смешнее, чем т.н. друзья в фейсбуке, контакте и прочих сетях )) Добавляю люшь потому, что обычно они по нтересам похожи и, если что, можно по ним сделать сообщение в соц. сети.
А тут друзья почти бесполезны, к примеру, я ленту вообще не читаю. Вы поняли, о чем я.
Если некоторые достали уже слать в ЛС рекламу своих сигналов, то куда можно обратится? Кнопки "спама", "жалобы" и пр не нашла.
Пока своими силами пытаюсь объяснить что это нежелательный контент, но доходит к людям плохо...
Вышлите мне скриншоты нескольких сообщений с указанием (URL) ников.
Обратитесь к модератору. Может не помешает снимок сообщения отправить. Мне помогали.ps; Вот, пока писал тут и барабашка отозвался...
В чем проблема то? Убираете напротив "друга" галочку в опции Показывать в новостях и все. (А, вообще, должно быть интересно, может кто-то что полезное сочинил - ведь такое тоже может быть). - Это кабинет, лента новостей.
А для личных сообщений - убираете спамщика из друзей, а в настройках (приватность) отмечаете, что Вам писать могут только друзья.
а как удалить из друзей? /я не нашёл такого пункта
Наведите на пользователя
