MT5 билд 1495

Не запускается терминал после обновления до 1495!

W7 prof SP 1 eng 64-bit 

Добавлено

Когда же сделаете возможность отката на предыдущую версию?

 
prostotrader:

Вот только что обновил, и всё запустилось с первого раза. Система аналогична вашей.

 

 

 
Запустился, после перезагрузки Windows
Запустился нормально. Билд 1495.

Разработчики, спасибо Вам, что добавили в документацию справку по CopyTicksRange(). Но почему, блин, к ней нельзя обратиться, выделив функцию в МЕ и нажав F1? Т.е. через вкладку указатель в справке получить доступ к CopyTicksRange() невозможно, а через поиск - возможно!

Поправьте, пожалуйста. 

 
Спасибо за сообщение, исправили.  Будет в следующем обновлении платформы
Рашид, а по тикам дальше будут проводиться работы? А то я пишу-пишу про ошибки и неделю никто не отвечает.
 
Переустановить терминал пробовали?
 

При добавлении веб адресов в список разрешенных, они исчезают после перезагрузки терминала. Приходится снова вводить.

Также, список веб-адресов разделен на две колонки, что ухудшает читаемость введенного адреса.  Смысл второй колонки вообще непонятен, т.к. там ничего нет.

Как новый билд хочется увидеть с исправлением этих фишек....

 
Renat Akhtyamov:

При добавлении веб адресов в список разрешенных, они исчезают после перезагрузки терминала. Приходится снова вводить.

У МТ достаточно прав на запись файлов? Похоже, что конфиг не может записаться на диск.
 
Andrey Khatimlianskii:
У МТ достаточно прав на запись файлов? Похоже, что конфиг не может записаться на диск.
Окна сохраняются и остальные настройки тоже. А вот с веб-адресами как то по другому.
