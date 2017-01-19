MT5 билд 1495
Не запускается терминал после обновления до 1495!
W7 prof SP 1 eng 64-bit
Добавлено
Когда же сделаете возможность отката на предыдущую версию?
Вот только что обновил, и всё запустилось с первого раза. Система аналогична вашей.
Запустился нормально. Билд 1495.
Разработчики, спасибо Вам, что добавили в документацию справку по CopyTicksRange(). Но почему, блин, к ней нельзя обратиться, выделив функцию в МЕ и нажав F1? Т.е. через вкладку указатель в справке получить доступ к CopyTicksRange() невозможно, а через поиск - возможно!
Поправьте, пожалуйста.
Спасибо за сообщение, исправили. Будет в следующем обновлении платформы
При добавлении веб адресов в список разрешенных, они исчезают после перезагрузки терминала. Приходится снова вводить.
Также, список веб-адресов разделен на две колонки, что ухудшает читаемость введенного адреса. Смысл второй колонки вообще непонятен, т.к. там ничего нет.
Как новый билд хочется увидеть с исправлением этих фишек....
При добавлении веб адресов в список разрешенных, они исчезают после перезагрузки терминала. Приходится снова вводить.
У МТ достаточно прав на запись файлов? Похоже, что конфиг не может записаться на диск.
