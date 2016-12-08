Цена ушла за S / L - страница 2
Такого не должно быть, если исполнение ордера "Market Execution" с плавающим спредом.
у меня такое было недели 2-3 назад,
при чем у нескольких брокеров, тогда волатильность была сильная, грешил на это. брокеру не звонил так как позиция была в профите и просто не срабатывала по тралу.
Точно, не подумал. Нужно ещё журнал посмотреть - были ли попытки закрыть?
Вот журнал. Это про другой ордер - ситуация та же.
0 22:13:13.721 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:13.924 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:14.735 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:14.922 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:17.122 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26124
1 22:13:17.325 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26124 failed [Off quotes]
0 22:13:38.759 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:38.993 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:41.317 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:41.520 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:42.597 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:42.799 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:43.845 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:44.047 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:47.136 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:47.308 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:13:48.462 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:13:48.665 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:14:26.916 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147
1 22:14:27.088 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147 failed [Off quotes]
0 22:14:30.379 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147
1 22:14:30.582 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147 failed [Off quotes]
0 22:14:33.671 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26173
1 22:14:33.921 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26173 failed [Off quotes]
0 22:14:36.526 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 0.00000
1 22:14:36.713 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:14:39.178 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26164
1 22:14:39.349 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26164 failed [Off quotes]
0 22:14:43.827 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:14:44.092 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:14:44.825 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:14:45.043 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:14:47.633 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1 22:14:47.852 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0 22:14:52.547 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169
1 22:14:52.734 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169 failed [Off quotes]
0 22:14:56.463 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166
1 22:14:56.681 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166 failed [Off quotes]
0 22:15:09.816 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26160
1 22:15:10.019 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26160 failed [Off quotes]
0 22:15:14.574 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26163
1 22:15:14.793 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26163 failed [Off quotes]
0 22:15:17.507 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26157
1 22:15:17.710 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26157 failed [Off quotes]
0 22:15:19.956 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26165
1 22:15:20.206 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26165 failed [Off quotes]
0 22:15:36.134 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169
1 22:15:36.336 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169 failed [Off quotes]
0 22:15:38.770 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26167
1 22:15:38.957 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26167 failed [Off quotes]
0 22:15:40.845 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166
1 22:15:41.001 '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166 failed [Off quotes]
0 22:15:42.732 '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26165
0 22:15:42.951 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 was modified -> sl: 0.00000 tp: 1.26165
0 22:15:46.336 '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26165 at price 0.00000
0 22:15:46.788 '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26165 closed at price 1.26136
цена на 40 пунстов выше S / L
Ситуация продолжалась более часа
Это легко определяется по номеру счета