Petros Shatakhtsyan:
Такого не должно быть, если исполнение ордера "Market Execution" с плавающим спредом.
Видел почти у всех хороших брокеров упоминания о том что может быть проскальзывание в период высокой волатильности. Но если такое проскальзывание очень большое то они закрывают сделку по курсу
 

у меня такое было недели 2-3 назад, 

при чем у нескольких брокеров, тогда волатильность была сильная, грешил на это. брокеру не звонил так как позиция была в профите и просто не срабатывала по тралу.  

 
Vladimir Karputov:
Точно, не подумал. Нужно ещё журнал посмотреть - были ли попытки закрыть?

Вот журнал. Это про другой ордер - ситуация та же.

1    22:13:12.535    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:13.721    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:13.924    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:14.735    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:14.922    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:17.122    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26124
1    22:13:17.325    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26124 failed [Off quotes]
0    22:13:38.759    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:38.993    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:41.317    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:41.520    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:42.597    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:42.799    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:43.845    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:44.047    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:47.136    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:47.308    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:13:48.462    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:13:48.665    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:14:26.916    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147
1    22:14:27.088    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147 failed [Off quotes]
0    22:14:30.379    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147
1    22:14:30.582    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26147 failed [Off quotes]
0    22:14:33.671    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26173
1    22:14:33.921    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26173 failed [Off quotes]
0    22:14:36.526    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 0.00000
1    22:14:36.713    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:14:39.178    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26164
1    22:14:39.349    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26164 failed [Off quotes]
0    22:14:43.827    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:14:44.092    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:14:44.825    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:14:45.043    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:14:47.633    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 at price 0.00000
1    22:14:47.852    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD closing at 0.00000 failed [Off quotes]
0    22:14:52.547    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169
1    22:14:52.734    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169 failed [Off quotes]
0    22:14:56.463    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166
1    22:14:56.681    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166 failed [Off quotes]
0    22:15:09.816    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26160
1    22:15:10.019    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26160 failed [Off quotes]
0    22:15:14.574    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26163
1    22:15:14.793    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26163 failed [Off quotes]
0    22:15:17.507    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26157
1    22:15:17.710    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26157 failed [Off quotes]
0    22:15:19.956    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26165
1    22:15:20.206    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26165 failed [Off quotes]
0    22:15:36.134    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169
1    22:15:36.336    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26169 failed [Off quotes]
0    22:15:38.770    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26167
1    22:15:38.957    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26167 failed [Off quotes]
0    22:15:40.845    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166
1    22:15:41.001    '9870746': modification of order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26166 failed [Off quotes]
0    22:15:42.732    '9870746': modify order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26117 -> sl: 0.00000 tp: 1.26165
0    22:15:42.951    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 was modified -> sl: 0.00000 tp: 1.26165
0    22:15:46.336    '9870746': close order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26165 at price 0.00000
0    22:15:46.788    '9870746': order #1448706459 buy 5.00 GBPUSD at 1.26107 sl: 0.00000 tp: 1.26165 closed at price 1.26136
 
STARIJ:

В случае ошибки очень нужно сразу выводить текущие цены: Bid и Ask. А также проверить - а торговля, в принципе в этот момент разрешена?
STARIJ:

Напиши брокеру ... они должны сказать в чем была проблема
 

цена на 40 пунстов выше S / L


Ситуация продолжалась более часа

 
STARIJ:


Я даже знаю, у какой популярной кухни это случилось) 
 
Vitaly Muzichenko:    Я даже знаю, у какой популярной кухни это случилось) 
Это легко определяется по номеру счета.
STARIJ:
Это легко определяется по номеру счета
Напиши брокеру как он обьясняет эту ситуацию .... а потом нам скажешь
 
Itum:   Напиши брокеру как он обьясняет эту ситуацию .... а потом нам скажешь
Ну так бывает это на реале?
