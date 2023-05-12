Индикаторы: Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2

Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2:

Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.

Автор: Mikhail Kozhemyako

 
Подниму старую тему - есть кто живой ?)))   Индикатор не показывает лагуерра  на старших таймфреймах, вместо этого заворачивает странные линии 
 
magarajah #:
Я тут случайно ожил))) сам уже немного забыл, что когда то делал))) попробуйте в настройках индикатора установи ть старший период не меньше чем у вас текущий на графике. дайбогпамяти

