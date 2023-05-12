Индикаторы: Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2
Подниму старую тему - есть кто живой ?))) Индикатор не показывает лагуерра на старших таймфреймах, вместо этого заворачивает странные линии
Я тут случайно ожил))) сам уже немного забыл, что когда то делал))) попробуйте в настройках индикатора установи ть старший период не меньше чем у вас текущий на графике.
Мультипериодный индикатор MK_LaguerreMultiPeriodV2:
Обычный Laguerre на нескольких таймфреймах одновременно.
Автор: Mikhail Kozhemyako