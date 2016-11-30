01.12.2016 Среда EURUSD ваш прогноз закрытия свечи на D1 - страница 2

Нашел!
По этому индикатору можно примерно (ну, хоть как-то) определить цену открытия завтрашнего дня:

Daily Box - индикатор для MetaTrader 4


То есть, если ничего существенного и фундаментально за вечер не случится, то завтра дневной бар откроется где-то между 1.0590 - 1.0560.
И если откроется ниже 1.0564/1.0560, то цена может двигаться вплоть до 1.0518 в эту неделю (и тогда завтра свеча будет медвежьей).

