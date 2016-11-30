Форекс против Опционов - страница 2

ivanivan_11:

все почему-то говорят только про бинарные

Какой денежный порог входа для торговли ванильными опционами на валютные пары?
 
Дмитрий:
Какой денежный порог входа для торговли ванильными опционами на валютные пары?

я смотрел в ТОС, не на московской бирже.

на валюты опционы обычно дороже,чем на акции. особенно если акции меньше 50$.

если речь о депо,то наверное 2.5-5к,в зависимости от брокера.

 
ivanivan_11:

я смотрел в ТОС, не на московской бирже.

на валюты опционы обычно дороже,чем на акции. особенно если акции меньше 50$.

если речь о депо,то наверное 2.5-5к,в зависимости от брокера.

2,5-5 к. на ванильный опцион валютных пар не хватит.

В 2014 году в Саксо вход был 10 000 долларов.

Сейчас - не знаю.

 
Но вход - это вход, а что бы торговать, вести серию сделок - нужно много входов
 
Izzatilla Ikramov:

Уважаемые трейдеры, поделитесь с опытом.

Есть ли те, кто отказался от торговли одного в пользу другого. Какие были причины/положительные стороны.

если речь о классических - то ими/ними обычно хэждирют спекулятивные сделки или строят стредлы/стренглы (покупка/продажа с разными датами экспирации, по типу арбитража) и ждут исхода (да/нет и тд), там куча параметров (греки) что все усложняет

если вы про бинарные - то это из области казино и ставок

 
вообще опционы ,как самостоятельная стратегия или дополнительная,выглядят очень и очень привлекательно.

как часто у вас бывало,когда вы угадали с направлением хода рынка, но неудачно вошли,или был ложный пробой,и вас вынесло по стопам,а затем цена разворачивалась и шла в нужную сторону?

опционы помогают спокойно пережить такую ситуацию и не улететь по стопам.

возьмем для примера фьючерс ртс. голое ГО фьюча 13500р. убыток и прибыли неограничны. вы стоите в лонг, цена просаживается,и вы кроете лося при,скажем, 1000р убытка

теперь к этому фьючерсу докупим опцион ПУТ. и происходит магическая трансформация. Теперь ГО по суммарной позиции не 13500,а всего лишь ...в 40 раз меньше..300р..неплохое такое плечо,да?

при этом ВЕСЬ убыток,который вы можете понести,если цена стала просаживаться, это 170р. А не 1000,как был бы ваш стоп-лосс. Можно спокойно пересидеть откат и дождаться своего движения.

в общем,выглядит все очень и очень интересно

 
ivanivan_11:

...

в общем,выглядит все очень и очень интересно

Интересно, предполагал что и это есть положительная сторона, но есть ли реальный опыт торговли.
 
ivanivan_11:

если как 2 пальца,то ,я так понимаю, вы нам сюда уже пишете с собственного острова?))

если правильно уметь готовить ванильные опционы,а не экзотику,типа бинарных, то профит у грамотных людей зашкаливает.

на лчи вроде в 2010 году робот панда всех порвал?

Я говорил как раз про бинарные, в биржевых мало что понимаю. На бинарных остров не купишь - это жулье похлеще форекс-кухонь.

Во вторых, я торговал руками по сигналам своего скальпера. А руками мне лениво, надо собраться с духом и добить этот несчастный кликер )) Тогда не на остров, а на жизнь можно заработать. Хотя мне форекс больше нравиться - интереснее, бинарники для тупых. 

 
ivanivan_11:


"Очень и очень привлекательно" - это здорово.

И то, что убыток в любом случае фиксированный и не зависит от того, насколько глубоко ушла в минус цена - тоже очень здорово.

Но только есть одна маленькая проблемка - что бы получить прибыль на опционе нужно, что бы в течении времени действия опциона цена ушла в плюс НАСТОЛЬКО ДАЛЕКО, что бы покрыть затраты на приобретение опциона.

А это - совсем не факт. 

