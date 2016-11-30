Форекс против Опционов - страница 2
все почему-то говорят только про бинарные
Какой денежный порог входа для торговли ванильными опционами на валютные пары?
я смотрел в ТОС, не на московской бирже.
на валюты опционы обычно дороже,чем на акции. особенно если акции меньше 50$.
если речь о депо,то наверное 2.5-5к,в зависимости от брокера.
2,5-5 к. на ванильный опцион валютных пар не хватит.
В 2014 году в Саксо вход был 10 000 долларов.
Сейчас - не знаю.
Уважаемые трейдеры, поделитесь с опытом.
Есть ли те, кто отказался от торговли одного в пользу другого. Какие были причины/положительные стороны.
если речь о классических - то ими/ними обычно хэждирют спекулятивные сделки или строят стредлы/стренглы (покупка/продажа с разными датами экспирации, по типу арбитража) и ждут исхода (да/нет и тд), там куча параметров (греки) что все усложняет
если вы про бинарные - то это из области казино и ставок
вообще опционы ,как самостоятельная стратегия или дополнительная,выглядят очень и очень привлекательно.
как часто у вас бывало,когда вы угадали с направлением хода рынка, но неудачно вошли,или был ложный пробой,и вас вынесло по стопам,а затем цена разворачивалась и шла в нужную сторону?
опционы помогают спокойно пережить такую ситуацию и не улететь по стопам.
возьмем для примера фьючерс ртс. голое ГО фьюча 13500р. убыток и прибыли неограничны. вы стоите в лонг, цена просаживается,и вы кроете лося при,скажем, 1000р убытка
теперь к этому фьючерсу докупим опцион ПУТ. и происходит магическая трансформация. Теперь ГО по суммарной позиции не 13500,а всего лишь ...в 40 раз меньше..300р..неплохое такое плечо,да?
при этом ВЕСЬ убыток,который вы можете понести,если цена стала просаживаться, это 170р. А не 1000,как был бы ваш стоп-лосс. Можно спокойно пересидеть откат и дождаться своего движения.
в общем,выглядит все очень и очень интересно
...
в общем,выглядит все очень и очень интересно
если как 2 пальца,то ,я так понимаю, вы нам сюда уже пишете с собственного острова?))
если правильно уметь готовить ванильные опционы,а не экзотику,типа бинарных, то профит у грамотных людей зашкаливает.
на лчи вроде в 2010 году робот панда всех порвал?
Я говорил как раз про бинарные, в биржевых мало что понимаю. На бинарных остров не купишь - это жулье похлеще форекс-кухонь.
Во вторых, я торговал руками по сигналам своего скальпера. А руками мне лениво, надо собраться с духом и добить этот несчастный кликер )) Тогда не на остров, а на жизнь можно заработать. Хотя мне форекс больше нравиться - интереснее, бинарники для тупых.
"Очень и очень привлекательно" - это здорово.
И то, что убыток в любом случае фиксированный и не зависит от того, насколько глубоко ушла в минус цена - тоже очень здорово.
Но только есть одна маленькая проблемка - что бы получить прибыль на опционе нужно, что бы в течении времени действия опциона цена ушла в плюс НАСТОЛЬКО ДАЛЕКО, что бы покрыть затраты на приобретение опциона.
А это - совсем не факт.