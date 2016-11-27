Правильная формула индекса
Напомните, плиз, правильная ли эта формула индекса.
USDx = --- x --- x --- x --- x --- x --- x --- = --------------------------------------- = -----------------------------------------------
USD AUD GBP EUR CAD CHF JPY USD * AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY 1 * (AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY) ^ 1 / 7
Вы дали определение индекса. По аналогии можно получить индексы: AUDx, GBPx. CADx, CHFx, JPYx. Из Вашего определения следует, в частности, что
AUDUSD = AUDx / USDx. И так для любых пар.
Теперь возникает проблема интерпретации показаний индекса и их отображение на графике. Если изобразить Ваши индексы на графике, то мы увидим горизонтальные линии. Поймать на глаз изменение индекса в 1% невозможно. Как решается подобная проблема? Индексы строятся относительно какой-то точки в не очень далеком прошлом.
Я определил бы отображаемый индекс так: USDn[ t ] = 100 * ( USDx[ t ] / USDx[ t0 ] - 1 ), где t0 фиксированная точка в недалеком прошлом.
Тогда отображаемый индекс дает относительное изменение стоимости валюты в процентах относительно точки в прошлом. График может выглядеть примерно так:
Масштабирование.
Я видел около 5 методов, один из самых простых : (close[i] / close[0] - 1.0) * 100.0
Где close[0] - точка отсчета, как сказал Mislaid
Вопрос задал потому что ошибся в логике, считал индекс после нормализации, а надо было на текущих ценах, а потом уже нормализовывать.
На рисунке ниже видно, что при пересечении индексов есть "некоторая" вероятность начала тренда.
- 2011.06.28
- fxcoder.blogspot.nl
https://fxcoder.blogspot.ru/2011/06/index-indicator.html
Ну и еще, я здесь выкладывал парсер формул, после проверки более стабильная версия дольжна в кодобазе появится, она позволяет более гибко задать формулу индекса, больше операций поддерживается https://www.mql5.com/ru/forum/161583
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
USDx = --- x --- x --- x --- x --- x --- x --- = --------------------------------------- = -----------------------------------------------
USD AUD GBP EUR CAD CHF JPY USD * AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY 1 * (AUD * GBP * EUR * CAD * CHF * JPY) ^ 1 / 7