Есть тут модераторы? - страница 2

Vitaly Muzichenko:
А у вас отображается в истории сделок в терминале история за 2015 год, её там просто может не быть, поэтому и в сигнале её нет.
история вся есть тут ....открываешь внизу под статистикой и видно всю историю сделок с первого дня с сентября 2015 года
 
Что то проблемы с математикой у сервисдеска))))) ну как может быть если 70 000  разогнали до 340 000  и у них получилось 162% ????,,,,,,)))))
 
В терминале-то может история и есть, накопилась за время торговли. А вот сервер ДЦ отдает только с мая 2016, тут ни чем не поможешь.
 

ЧТо означает символ "profit"?


