Проблема с выводом денег! - страница 2

Новый комментарий
 
вебмани и впрямь геморой,извиняюсь за выражения,буду смотреть другие варианты.
 
Sergey Smolyazhenskiy:
вебмани и впрямь геморой,извиняюсь за выражения,буду смотреть другие варианты.
а она(система вебмани) "продумывалась как стержень платежей" )
 

Поняли шум! Веб мани вроде пока на месте.


 
Alexey Busygin:

Поняли шум! Веб мани вроде пока на месте.


а что толку, если с неё не получается вывести на банк.
 
Alexey Busygin:

Поняли шум! Веб мани вроде пока на месте.


По сути полноценные системы для вывода денег с mql на карту сейчас только две ( для жителей РФ) и вебмани в их число не входит.
 
Alexandr Bryzgalov:
а что толку, если с неё не получается вывести на банк.
Вывести можно, но это запрещено, в рамках поддержки отечественных производителей.
 

epayments ввело вывод на Яндекс.Деньги

epaymaents 

 
Vladimir Karputov:

epayments ввело вывод на Яндекс.Деньги 

Ога. Тока для вывода надо конвертировать USD в RUR по курсу на 2.6% хуже курса ЦБ
 
Alexander Puzanov:
Ога. Тока для вывода надо конвертировать USD в RUR по курсу на 2.6% хуже курса ЦБ
Яндекс то же надо, как то выживать, в сложном мире гугла!
 
Проверьте заявку пожалуйста #2714926

Не могу снять деньги!
12
Новый комментарий