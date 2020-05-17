Индикаторы: MTF Divergences search for AO and MACD - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Артём, ты конечно молодец, хороший индикатор. Только зачем такое длинное название - в окно навигатора не входит. Чтобы увидеть полное название, надо окно навигатора на пол экрана расширять. Ещё хотелось бы, чтобы отступ стрелок от экстремумов был выведен во внешние переменные.
Ну... дык... переименуй. Хоть "Тыдыщщщ" назови - влезет, и по-русски
А отступ ... ну отступ можно и вывести, или по ATR сделать автоматический...
Как нужно?
А как прикрутить простой алерт на появление стрелок? Без него как без рук.
Ну... дык... переименуй. Хоть "Тыдыщщщ" назови - влезет, и по-русски
А отступ ... ну отступ можно и вывести, или по ATR сделать автоматический...
Как нужно?
Привет. Наблюдаю за индюком, сигнальных стрелок(новых) нет. Тут же перезапускаю шаблон и вижу новые стрелки не только на истории, но и на текущей свече.
p.s. наблюдаемый тф м1. Может в обновленной версии это можно исправить...
Привет. Наблюдаю за индюком, сигнальных стрелок(новых) нет. Тут же перезапускаю шаблон и вижу новые стрелки не только на истории, но и на текущей свече.
p.s. наблюдаемый тф м1. Может в обновленной версии это можно исправить...
Привет. Наблюдаю за индюком, сигнальных стрелок(новых) нет. Тут же перезапускаю шаблон и вижу новые стрелки не только на истории, но и на текущей свече.
p.s. наблюдаемый тф м1. Может в обновленной версии это можно исправить...
Проверил. Работает. Новые сигналы появляются. Имейте в виду, что дивергениция определяется по двум экстремумам. Экстремум возможно определить минимум на трёх барах - центральный, и два по краям от него.
Если текущий бар - 0, то самый ближний к текущей дате экстремум можно точно определить лишь на барах 1, 2 и 3 - он (экстремум) уже не перерисуется.
Может вы мало ожидаете? Или может дело как раз в шаблоне, который вы применяете на график?
А у меня наоборот, исчезают новые стрелки вместе с линиями))
Что за чудеса? Когда такое поведение наблюдается?