Индикаторы: MTF Divergences search for AO and MACD - страница 2

Новый комментарий
 
khorosh:
Артём, ты конечно молодец, хороший индикатор. Только зачем такое длинное название - в окно навигатора не входит. Чтобы увидеть полное название, надо окно навигатора на пол экрана расширять. Ещё хотелось бы, чтобы отступ стрелок от экстремумов был выведен во внешние переменные.

Ну... дык... переименуй. Хоть "Тыдыщщщ" назови - влезет, и по-русски

А отступ ... ну отступ можно и вывести, или по ATR сделать автоматический...

Как нужно?

 
А как прикрутить простой алерт на появление стрелок? Без него как без рук.
 
testrader:
А как прикрутить простой алерт на появление стрелок? Без него как без рук.
Прикручу. Будет в обновлённой версии.
 
Artyom Trishkin:

Ну... дык... переименуй. Хоть "Тыдыщщщ" назови - влезет, и по-русски

А отступ ... ну отступ можно и вывести, или по ATR сделать автоматический...

Как нужно?

Отступ лучше вывести во внешние переменные, а по ATR не всегда хорошо получается.
 

Привет. Наблюдаю за индюком, сигнальных стрелок(новых) нет. Тут же перезапускаю шаблон и вижу новые стрелки не только на истории, но и на текущей свече.

p.s. наблюдаемый тф м1. Может в обновленной версии это можно исправить... 

 
strong-tezis:

Привет. Наблюдаю за индюком, сигнальных стрелок(новых) нет. Тут же перезапускаю шаблон и вижу новые стрелки не только на истории, но и на текущей свече.

p.s. наблюдаемый тф м1. Может в обновленной версии это можно исправить... 

А у меня наоборот, исчезают новые стрелки вместе с линиями))
 
strong-tezis:

Привет. Наблюдаю за индюком, сигнальных стрелок(новых) нет. Тут же перезапускаю шаблон и вижу новые стрелки не только на истории, но и на текущей свече.

p.s. наблюдаемый тф м1. Может в обновленной версии это можно исправить... 

Проверил. Работает. Новые сигналы появляются. Имейте в виду, что дивергениция определяется по двум экстремумам. Экстремум возможно определить минимум на трёх барах - центральный, и два по краям от него.

Если текущий бар - 0, то самый ближний к текущей дате экстремум можно точно определить лишь на барах 1, 2 и 3 - он (экстремум) уже не перерисуется.

Может вы мало ожидаете? Или может дело как раз в шаблоне, который вы применяете на график?

 
testrader:
А у меня наоборот, исчезают новые стрелки вместе с линиями))
Что за чудеса? Когда такое поведение наблюдается?
 
Artyom Trishkin:
Что за чудеса? Когда такое поведение наблюдается?
Тоже на М1. Только что была дивергенция, переключился на М5, затем снова на М1 и линий уже нет.
 
для хорошего тестирования думаю нужно добавить алерты на стрелки, тогда уже не важно перерисует или нет. можно будет посмотреть как в реальном времени. просто сегодня тестил, как доп. фильтр, результаты неплохие выходят. добавьте пожалуйста алерты. и ненужно исправлять перерисовку если это уменьшит частоту сигналов(я понял о чем вы написали) 
1234
Новый комментарий