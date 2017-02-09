MQL4 и MQL5 – на 41-м месте рейтинга языков программирования TIOBE - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где это написано на сайте TIOBE Index | TIOBE - The Software Quality Company www.tiobe.com ?
Тут написано: MQL4: MQL4, MQL5
Тут написано: MQL4: MQL4, MQL5
Да, видел.
Т.е., на каждый по отдельности ~0.1585%.
Организаторы рейтинга обоснованно решили, что разницы между языками нет и поэтому они должны быть объединены в рейтинге.
Организаторы рейтинга обоснованно решили, что разницы между языками нет и поэтому они должны быть объединены в рейтинге.
...
и...? где продолжение?
Да, видел.
Т.е., на каждый по отдельности ~0.1585%.
т.е. на mql4 - 0.316 % mql5 - 0.00000001 % ))))
И уж так, для сравнения
и...? где продолжение?
И уж так, для сравнения