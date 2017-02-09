MQL4 и MQL5 – на 41-м месте рейтинга языков программирования TIOBE - страница 2

Yuriy Asaulenko:
Где это написано на сайте TIOBE Index | TIOBE - The Software Quality Company www.tiobe.com ?

Тут написано:  MQL4: MQL4, MQL5

 
Организаторы рейтинга обоснованно решили, что разницы между языками нет и поэтому они должны быть объединены в рейтинге. 

 
По идее, разницы именно в языках почти нет. Есть разница в API. 
 
Alexey Volchanskiy:

...

и...? где продолжение?
 
между ног, там и продолжение, там и конец ))
т.е. на mql4 - 0.316 %  mql5 - 0.00000001 % ))))
 
И уж так, для сравнения

 

да, я тоже подсел на эти истории.. )
это шутка была
