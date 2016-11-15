Есть толковые программеры помогите пожалуста сделать советник!!
Есть толковые программеры помогите пожалуста сделать советник!! Он был рабочим но с новой обновы терминала теперь не работает!!
Файлы:
BILL_VILJAMS_CB.mq4 5 kb
include.mqh 33 kb
это все файлы ?
Iurii Tokman:
да все файлы
zhas89:Пробуйте.
да все файлы
Файлы:
BILL_VILJAMS_CB.mq4 5 kb
include.mqh 33 kb
Artem Ashikhmin:Дааа...А че пишет , при компиляции, в логах.
Мистика, у меня не торгует ни на одном счете
Мистика, у меня не торгует ни на одном счете
Точно в тестере этот советник указан?
Alekseu Fedotov:
Странно, слив полный.
попробуй на золоте и D1
Strategy Tester Report
jasss
InstaForex-Singapore.com (Build 1010)
|Символ
|SILVER (Spot Silver)
|Период
|День (D1) 2014.01.02 00:00 - 2015.01.06 00:00 (2014.01.01 - 2015.01.07)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|TradeAllowed=true; ProfitTarget=1000; MagicNumber=5; Lot=10; TakeProfit=0; StopLoss=0; Stop_0=0; Stop_0_Zero=300; ZeroTarget=100; Delta=1; CloseAllonLIPS=false; CloseAllonTEETH=true; CloseAllonJAW=false; CloseAllonProfitValue=1000000; CloseForced=false; OpenBuyOnly=false; OpenSellOnly=false;
|Баров в истории
|1264
|Смоделировано тиков
|2691925
|Качество моделирования
|83.44%
|Ошибки рассогласования графиков
|1
|Начальный депозит
|10000.00
|Спред
|Текущий (40)
|Чистая прибыль
|7114.50
|Общая прибыль
|19004.25
|Общий убыток
|-11889.75
|Прибыльность
|1.60
|Матожидание выигрыша
|139.50
|Абсолютная просадка
|3201.00
|Максимальная просадка
|9024.25 (42.14%)
|Относительная просадка
|42.14% (9024.25)
|Всего сделок
|51
|Короткие позиции (% выигравших)
|30 (93.33%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|21 (80.95%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|45 (88.24%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|6 (11.76%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1025.75
|убыточная сделка
|-5771.50
|Средняя
|прибыльная сделка
|422.32
|убыточная сделка
|-1981.63
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|15 (5198.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-5771.50)
|Макс.
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|7554.00 (13)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-5771.50 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|6
|непрерывный проигрыш
|1
попробуйте вот это,, тот был не правильный. а сейчас выдает вот эту ошибку
Файлы:
include.mqh 39 kb
j1dh5vps0i.png 108 kb
zhas89:
Не понял че за добавка, так работает нет.
Попробую, но он мне не интересен.
