Есть толковые программеры помогите пожалуста сделать советник!!

Есть толковые программеры помогите пожалуста сделать советник!! Он был рабочим но с новой обновы терминала теперь не работает!!
это все файлы ?
 
Iurii Tokman:
это все файлы ?

да все файлы

 
zhas89:

да все файлы

Пробуйте.
Файлы:
BILL_VILJAMS_CB.mq4  5 kb
include.mqh  33 kb
 
Artem Ashikhmin:

Не торгует!! Нет сделок.
Я также пробовал его запустить, убрал ошибки но сделки он не открывает в итоге. 

Странно, слив полный.

 

 

 
Artem Ashikhmin:

Мистика, у меня не торгует ни на одном счете
Точно в тестере этот советник указан? 

Дааа...А че пишет , при компиляции, в логах.
 
Alekseu Fedotov:

Странно, слив полный.

 

 

попробуй на золоте и D1

 

Strategy Tester Report
jasss
InstaForex-Singapore.com (Build 1010)

СимволSILVER (Spot Silver)
ПериодДень (D1) 2014.01.02 00:00 - 2015.01.06 00:00 (2014.01.01 - 2015.01.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыTradeAllowed=true; ProfitTarget=1000; MagicNumber=5; Lot=10; TakeProfit=0; StopLoss=0; Stop_0=0; Stop_0_Zero=300; ZeroTarget=100; Delta=1; CloseAllonLIPS=false; CloseAllonTEETH=true; CloseAllonJAW=false; CloseAllonProfitValue=1000000; CloseForced=false; OpenBuyOnly=false; OpenSellOnly=false;
Баров в истории1264Смоделировано тиков2691925Качество моделирования83.44%
Ошибки рассогласования графиков1
Начальный депозит10000.00СпредТекущий (40)
Чистая прибыль7114.50Общая прибыль19004.25Общий убыток-11889.75
Прибыльность1.60Матожидание выигрыша139.50
Абсолютная просадка3201.00Максимальная просадка9024.25 (42.14%)Относительная просадка42.14% (9024.25)
Всего сделок51Короткие позиции (% выигравших)30 (93.33%)Длинные позиции (% выигравших)21 (80.95%)
Прибыльные сделки (% от всех)45 (88.24%)Убыточные сделки (% от всех)6 (11.76%)
Самая большаяприбыльная сделка1025.75убыточная сделка-5771.50
Средняяприбыльная сделка422.32убыточная сделка-1981.63
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)15 (5198.00)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-5771.50)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)7554.00 (13)непрерывный убыток (число проигрышей)-5771.50 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш1
 
zhas89:

попробуй на золоте и D1

 

попробуйте вот это,, тот был не правильный. а сейчас выдает вот эту ошибку 

Файлы:
include.mqh  39 kb
j1dh5vps0i.png  108 kb
 
zhas89:

Не понял че за добавка, так работает   нет.

Попробую, но он мне не интересен.

