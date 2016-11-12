Доработка MT4
smakar:
Просьба к разработчикам MT4
В общих свойствах окна графика есть свойство - Автопрокрутка графика
Для просмотра истории графика и его тестирования очень часто приходиться менять это свойство. Очень не хватает кнопки в ToolBar'е или горячей клавиши в MT4 что бы его переключать без необходимости постоянно входить в окно свойств графика
Просьба к разработчикам, сделать отдельную кнопку и/или горячую клавишу на свойство - Автопрокрутка графика
Вы про эту кнопку?
