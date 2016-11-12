Доработка MT4

Просьба к разработчикам MT4

В общих свойствах окна графика есть свойство - Автопрокрутка графика

Для просмотра истории графика и его тестирования очень часто приходиться менять это свойство. Очень не хватает кнопки в ToolBar'е или горячей клавиши в MT4 что бы его переключать без необходимости постоянно входить в окно свойств графика

 

Просьба к разработчикам, сделать отдельную кнопку и/или горячую клавишу на  свойство - Автопрокрутка графика

Вы про эту кнопку?

https://gyazo.com/7fb6bbd0a9a93ab44807b95ed98b8aa8 

 

А про эту кнопку не слыхали? 

 

