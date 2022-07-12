TesterStatistics(STAT_DEALS) в МТ4 не работает?

А в справочнике есть.
 
А что говорит GetLastError()?
 
khorosh:
А в справочнике есть.

Спасибо за сообщение, убрали из Состояние окружения

  • STAT_WITHDRAWAL
  • STAT_RECOVERY_FACTOR
  • STAT_SHARPE_RATIO
  • STAT_DEALS
 

Получаю не верный показатель после тестирования, в частности  STAT_BALANCE_DD мне выдает 640,82 и STAT_BALANCE_DD_RELATIVE такое же значение выдает, а ожидается получить 1943,32. Билд 1353.


