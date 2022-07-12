TesterStatistics(STAT_DEALS) в МТ4 не работает?
А в справочнике есть.
А что говорит GetLastError()?
khorosh:
Спасибо за сообщение, убрали из Состояние окружения
- STAT_WITHDRAWAL
- STAT_RECOVERY_FACTOR
- STAT_SHARPE_RATIO
- STAT_DEALS
