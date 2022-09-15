Не добавляются индикаторы и советники

Новый комментарий
 

Добрый день!

 У меня такая проблема. Скачиваю индикатор, копирую в папку indicators, но  в терминале не появляется. Пробовал множество индикаторов - никакой не устанавливается. Пробовал устанавливать и в папку MQL/indicators - тоже безрезультатно.

Сейчас изучаю учебник, так даже примеры из него не компилируются.

 У меня ноутбук, виндоус 7 64 бит. Meta Trader 4 версия 4.00 build 670

При этом на стационарном компьютере с виндоус хр индикаторы устанавливаются и появляются в терминале.

 Может где-то нужно активировать функцию добавления пользовательских индикаторов? 

 
Blik:

Добрый день!

 У меня такая проблема. Скачиваю индикатор, копирую в папку indicators, но  в терминале не появляется. Пробовал множество индикаторов - никакой не устанавливается. Пробовал устанавливать и в папку MQL/indicators - тоже безрезультатно.

Сейчас изучаю учебник, так даже примеры из него не компилируются.

 У меня ноутбук, виндоус 7 64 бит. Meta Trader 4 версия 4.00 build 670

При этом на стационарном компьютере с виндоус хр индикаторы устанавливаются и появляются в терминале.

 Может где-то нужно активировать функцию добавления пользовательских индикаторов? 

 

О почитать статьи?

В тысячу второй раз: В терминале Файл --> Открыть каталог данных --> Папка MQL4\Experts\

 
Blik:

Добрый день!

 У меня такая проблема. Скачиваю индикатор, копирую в папку indicators, но  в терминале не появляется. Пробовал множество индикаторов - никакой не устанавливается. Пробовал устанавливать и в папку MQL/indicators - тоже безрезультатно.

Сейчас изучаю учебник, так даже примеры из него не компилируются.

 У меня ноутбук, виндоус 7 64 бит. Meta Trader 4 версия 4.00 build 670

При этом на стационарном компьютере с виндоус хр индикаторы устанавливаются и появляются в терминале.

 Может где-то нужно активировать функцию добавления пользовательских индикаторов? 

 


На "7" переустановите поверх терминал с правами администратора (на установочном файле правой кнопкой и выбрать - запускать от имени Администратора) и на файле terminal тоже выберите в свойствах запускать от имени Администратора.
 
artmedia70:

О почитать статьи?

В тысячу второй раз: В терминале Файл --> Открыть каталог данных --> Папка MQL4\Experts\



Ок, спасибо, разобрался)
 
barabashkakvn:

На "7" переустановите поверх терминал с правами администратора (на установочном файле правой кнопкой и выбрать - запускать от имени Администратора) и на файле terminal тоже выберите в свойствах запускать от имени Администратора.

Не, такой вариант у меня не прокатил. Но теперь я разобрался, что надо загружать в специальную папку.
 
Blik:

Не, такой вариант у меня не прокатил. Но теперь я разобрался, что надо загружать в специальную папку.
Чтобы эта "специальная папка" была в каталоге установки терминала, нужно в свойствах ярлыка МТ4 прописать ключ /portable
 
Здравствуйте, бесплатные индикаторы появляются в разделе "Маркет" в МТ4 и как их установить на график? В списке индикаторов они не появляются.
 
SerzhTopor:
Здравствуйте, бесплатные индикаторы появляются в разделе "Маркет" в МТ4 и как их установить на график? В списке индикаторов они не появляются.

У меня вот так (клик на рисунке):


Покажите, как у Вас.

 
Ihor Herasko:

У меня вот так (клик на рисунке):


Покажите, как у Вас.

Спасибо,разобрался
 
Здравствуйте, подскажите почему у меня не устанавливаются индикаторы с mql5
 
SykaSima:
Здравствуйте, подскажите почему у меня не устанавливаются индикаторы с mql5

В МТ4 они и не должны устанавливаться. Если вопрос про МТ5, то напишите в другом разделе форума (сейчас мы с Вами в разделе МТ4).

12
Новый комментарий