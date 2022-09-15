Не добавляются индикаторы и советники
Добрый день!
У меня такая проблема. Скачиваю индикатор, копирую в папку indicators, но в терминале не появляется. Пробовал множество индикаторов - никакой не устанавливается. Пробовал устанавливать и в папку MQL/indicators - тоже безрезультатно.
Сейчас изучаю учебник, так даже примеры из него не компилируются.
У меня ноутбук, виндоус 7 64 бит. Meta Trader 4 версия 4.00 build 670
При этом на стационарном компьютере с виндоус хр индикаторы устанавливаются и появляются в терминале.
Может где-то нужно активировать функцию добавления пользовательских индикаторов?
В тысячу второй раз: В терминале Файл --> Открыть каталог данных --> Папка MQL4\Experts\
На "7" переустановите поверх терминал с правами администратора (на установочном файле правой кнопкой и выбрать - запускать от имени Администратора) и на файле terminal тоже выберите в свойствах запускать от имени Администратора.
Ок, спасибо, разобрался)
Не, такой вариант у меня не прокатил. Но теперь я разобрался, что надо загружать в специальную папку.
У меня вот так (клик на рисунке):
Покажите, как у Вас.
Здравствуйте, подскажите почему у меня не устанавливаются индикаторы с mql5
В МТ4 они и не должны устанавливаться. Если вопрос про МТ5, то напишите в другом разделе форума (сейчас мы с Вами в разделе МТ4).
