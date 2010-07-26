Между строк(аномалия)....

Берем код индикатора:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1


input double di=0.02;


int kGN[];
double minGN[];
int OnInit()
  {

   ArrayResize(kGN,5,1);
   ArrayResize(minGN,5,1);
   return(0);
  }

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {

if(prev_calculated<=0){Print(kGN[0],"     ",minGN[0],"     ",MathExp((-minGN[0])/di));}

   return(rates_total);
  }

копируем в MetaEditor и компилируем. И пытаемся бросить на график... у меня не получилось...

Далее удаляем строчку:

 

if(prev_calculated<=0){Print(kGN[0],"     ",minGN[0],"     ",MathExp((-minGN[0])/di));}

или  

MathExp((-minGN[0])/di))

заменяем на 

MathCos((-minGN[0])/di))

компилируем и пытаемся бросить на график... вот теперь у меня получилось... 

 Может это только у меня так?

[Удален]  
Все прекрасно получается. Что хотели от индюка то и получили...

PS

Правда, вот что Вы хотите от индюка в таком виде я так и не понял....

 
Это же не полный код ненужную часть я убрал. Я же описал все,

с этой строкой -

if(prev_calculated<=0){Print(kGN[0],"     ",minGN[0],"     ",MathExp((-minGN[0])/di));}

У меня, нажимаем два раза на "wowwow"(назвал я его "wowwow") ноль эффекта.

 

[Удален]  
Есть вопросик - А то этот код должен делать, кроме того что он делает

if(prev_calculated<=0){Print(kGN[0],"     ",minGN[0],"     ",MathExp((-minGN[0])/di));}

Вопросы, предложения?


 
Это и должен делать. Значит это только у меня такая оказия... 

 

 
Попробовал x86 терминале все работает как и должно быть, а на x64 нет...

У Вас  наверное x86 терминал?

[Удален]  
Да.

Соберите всю возможную инфу и отправьте заявку в сервисдеск....

 
Пока рано... надо чтоб еще кто нить на x64 попробовал.
[Удален]  
Подтверждаю (64-битный терминал).

В оригинале, когда стоит вызов MathExp(), не появляется окна диалога установки параметров, и в журнале появляется запись:

2010.07.24 17:40:02    Custom Indicator    Loading of wowwow (EURUSD,H1) failed

В случае замены на MathCos() - и окно диалога появляется, и потом во вкладке "Эксперты" появляется запись:

2010.07.24 17:40:27    wowwow (EURUSD,H1)    0     0     1

[Удален]  
Може проблемы с MathExp, попробуйте ее в экспертах юзать тоды...
 

Тут возникает маa(a)ленькая вероятность, что написаное на x64 терминале возможно не будет работать на x86 терминале(может и наоборот)...   

