Между строк(аномалия)....
PS
Правда, вот что Вы хотите от индюка в таком виде я так и не понял....
Все прекрасно получается. Что хотели от индюка то и получили...
Это же не полный код ненужную часть я убрал. Я же описал все,
с этой строкой -
if(prev_calculated<=0){Print(kGN[0]," ",minGN[0]," ",MathExp((-minGN[0])/di));}
У меня, нажимаем два раза на "wowwow"(назвал я его "wowwow") ноль эффекта.
Есть вопросик - А то этот код должен делать, кроме того что он делает
if(prev_calculated<=0){Print(kGN[0]," ",minGN[0]," ",MathExp((-minGN[0])/di));}
Вопросы, предложения?
Это и должен делать. Значит это только у меня такая оказия...
Есть вопросик - А то этот код должен делать, кроме того что он делает
Вопросы, предложения?
Попробовал x86 терминале все работает как и должно быть, а на x64 нет...
У Вас наверное x86 терминал?
Да.
Соберите всю возможную инфу и отправьте заявку в сервисдеск....
Пока рано... надо чтоб еще кто нить на x64 попробовал.
Подтверждаю (64-битный терминал).
В оригинале, когда стоит вызов MathExp(), не появляется окна диалога установки параметров, и в журнале появляется запись:
2010.07.24 17:40:02 Custom Indicator Loading of wowwow (EURUSD,H1) failed
В случае замены на MathCos() - и окно диалога появляется, и потом во вкладке "Эксперты" появляется запись:
2010.07.24 17:40:27 wowwow (EURUSD,H1) 0 0 1
Берем код индикатора:
копируем в MetaEditor и компилируем. И пытаемся бросить на график... у меня не получилось...
Далее удаляем строчку:
или
заменяем на
компилируем и пытаемся бросить на график... вот теперь у меня получилось...
Может это только у меня так?