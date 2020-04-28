Помогите прикрутить алерт и звук к индикатору

Ребят, кому не сложно, помогите поставить звуковой сигнал и алерт к индикатору, чтобы он появлялся на первой красной и первой зеленой линии от центра, при достижении их цены.

Такое возможно? Заранее благодарен, думаю не только мне будет полезно.

P.S. Если уже есть такая тема, направте, вразумите... 

Файлы:
mbfxfsystem.ex4  9 kb
 
был бы исходник (mq4) - может и помогли бы.
 
вроде этот, спасибо
 
Декомпил не советую выкладывать. Не стоит оно того. Файл я удалил
 
А как быть?)) Исходник, я полагаю, даже за деньги мне никто не даст)
 
Учить MQL,  как вариант, глядишь и получится самому всё сделать, хотя бы на основе того декомпилята ;)


Ну или заказать в Фрилансе, дорого и быстро )

 
спасибо, понял) Тему можно закрывать...
 
Найдите его бесплатно: это очень похоже на квадратичную регрессию - ищите в базе кодов и декомпил не будет нужен.
В  индикаторе  есть стрелки но нету звука и уведомлений о появлении этих стрелок. Прикрутите пожалуйста к этому индикатору звук и уведомления. Зарание благодарен!!!!!     
Файлы:
wprsiqsignal.zip  2 kb
 
Уважаемые программисты помогите сделать звуковой сигнал к индикатору при появлении стрелки. Заранее буду благодарен!
Файлы:
X2020.mq4  24 kb
Напихал рекламы в архив.

- ну стало интересно что за индикатор, немного подправил. И результат вроде показывает, прогнал экспертом - прилагаю к тексту, если кому интересно

Снимок без стопов и трала 

Снимок1 

Файлы:
WPRSIsignal.mq4  4 kb
Exp_WPRSIsignal.mq4  19 kb
