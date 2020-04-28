Помогите прикрутить алерт и звук к индикатору
был бы исходник (mq4) - может и помогли бы.
вроде этот, спасибо
вроде этот, спасибо
Декомпил не советую выкладывать. Не стоит оно того. Файл я удалил
А как быть?)) Исходник, я полагаю, даже за деньги мне никто не даст)
спасибо, понял) Тему можно закрывать...
А как быть?)) Исходник, я полагаю, даже за деньги мне никто не даст)
Найдите его бесплатно: это очень похоже на квадратичную регрессию - ищите в базе кодов и декомпил не будет нужен.
В индикаторе есть стрелки но нету звука и уведомлений о появлении этих стрелок. Прикрутите пожалуйста к этому индикатору звук и уведомления. Зарание благодарен!!!!!
Файлы:
wprsiqsignal.zip 2 kb
В индикаторе есть стрелки но нету звука и уведомлений о появлении этих стрелок. Прикрутите пожалуйста к этому индикатору звук и уведомления. Зарание благодарен!!!!!
Напихал рекламы в архив.
- ну стало интересно что за индикатор, немного подправил. И результат вроде показывает, прогнал экспертом - прилагаю к тексту, если кому интересно
Файлы:
WPRSIsignal.mq4 4 kb
Exp_WPRSIsignal.mq4 19 kb
Ребят, кому не сложно, помогите поставить звуковой сигнал и алерт к индикатору, чтобы он появлялся на первой красной и первой зеленой линии от центра, при достижении их цены.
Такое возможно? Заранее благодарен, думаю не только мне будет полезно.
P.S. Если уже есть такая тема, направте, вразумите...