indicator buffers

Новый комментарий
 

Создаем два индикатора "a" и "b" отличаются  они в "a" есть прорисовка, а в "b" нет.

Кидаем "a" на график:

 

 

После удаляем "a" и кидаем "b":

 

И все равно рисуется! Так должно быть или как? 

P.S. индикаторы "a" и "b" прикрепил.

Файлы:
a.mq5  2 kb
b.mq5  2 kb
  
#property indicator_type1   DRAW_LINE
уберите и вроде должна уйти прорисовка
 
Prival:
уберите и вроде должна уйти прорисовка
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
 
gumgum:
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
у а оставить
 

У меня нет такого эффекта

все как положено б после а не рисует


 
Prival:
у а оставить
Это понятно. Можно еже буферы обнулить и т.п. . Дело в другом - это баг или как.
 
olyakish:

У меня нет такого эффекта

все как положено б после а не рисует


Какая ос?

 
gumgum:
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
gumgum:

Создаем два индикатора "a" и "b" отличаются  они в "a" есть прорисовка, а в "b" нет.

Кидаем "a" на график:

 

 

После удаляем "a" и кидаем "b":

 

И все равно рисуется! Так должно быть или как? 

P.S. индикаторы "a" и "b" прикрепил.

// ===Если это первый запуск обнулим все буферы:)
if(prev_calculated <= 0)// проверка на первый старт расчёта индикатора
{
for(int i=0;i<=rates_total-1;i++)
{
eeee[i]=EMPTY_VALUE;
}
//Print("!!!Обнулили все буферные массивы!!!");
}
 
SHOOTER777:
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayInitialize
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayInitialize
  • www.mql5.com
Операции с массивами / ArrayInitialize - Документация по MQL5
 
gumgum:

Какая ос?

ВИН хр сп4
 
gumgum:
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
gumgum:
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

Обнулять нужно так, как я показал, а не ArrayInitialize

смотри примечание по этой функции

12
Новый комментарий