indicator buffers
#property indicator_type1 DRAW_LINEуберите и вроде должна уйти прорисовка
Prival:Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
уберите и вроде должна уйти прорисовка
уберите и вроде должна уйти прорисовка
gumgum:у а оставить
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
У меня нет такого эффекта
все как положено б после а не рисует
Prival:Это понятно. Можно еже буферы обнулить и т.п. . Дело в другом - это баг или как.
у а оставить
у а оставить
olyakish:
У меня нет такого эффекта
все как положено б после а не рисует
У меня нет такого эффекта
все как положено б после а не рисует
Какая ос?
gumgum:
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
Если убрать, то и "а" перестает рисовать.
gumgum:
Создаем два индикатора "a" и "b" отличаются они в "a" есть прорисовка, а в "b" нет.
Кидаем "a" на график:
После удаляем "a" и кидаем "b":
И все равно рисуется! Так должно быть или как?
P.S. индикаторы "a" и "b" прикрепил.
// ===Если это первый запуск обнулим все буферы:) if(prev_calculated <= 0)// проверка на первый старт расчёта индикатора { for(int i=0;i<=rates_total-1;i++) { eeee[i]=EMPTY_VALUE; } //Print("!!!Обнулили все буферные массивы!!!"); }
SHOOTER777:Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayInitialize
- www.mql5.com
Операции с массивами / ArrayInitialize - Документация по MQL5
gumgum:ВИН хр сп4
Какая ос?
gumgum:
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
gumgum:
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Я так и делаю только использую https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Обнулять нужно так, как я показал, а не ArrayInitialize
смотри примечание по этой функции
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Создаем два индикатора "a" и "b" отличаются они в "a" есть прорисовка, а в "b" нет.
Кидаем "a" на график:
После удаляем "a" и кидаем "b":
И все равно рисуется! Так должно быть или как?
P.S. индикаторы "a" и "b" прикрепил.