Ошибки: '}' - unexpected end of program - страница 2
Что вы имеете в виду, правых скобок больше, чем левых ?
Каких, где, может точнее подскажите пожалуйста а то я никак не пойму ?
У Вас в программе правых скобок } больше, чем левых { . Сосчитайте и найдите, где лишняя правая, либо недостающая левая. Осилите, или опять помощь нужна?
Спасибо вам за вашу помощь
Я пересмотрел всё и вроде всё правильно но все равно у меня не получяется найти ошибку.
Если вас не затруднит помогите мне пожалуйста с этими скобками, хочью понять где я ошибся.
Я ведь новенький в этом деле.
Буду очень блогодарен вам !
Нажмите сюда, и код будет читабельным
Правых скобок больше, чем левых. Всё.
Спасибо !
Реально помогло, ошибки пропали.
Но когда я вставляю этот код в советника
то появляются другие ошибки
Может я код как то не так или не туда пихаю, я ведь только учюсь.
Помогите пожалуйста разобраться что не так почему не работает.
Вот полный код :
Удалите правую скобку , лишняя.
И еще, найдите и вставьте в советник тела вот этих функций.
Удалите правую скобку , лишняя.
А как найти эти тела этих функций ?
Я взял кусок кода с этими функциями из етого эксперта : ShotskBar v.1.1
Скачивать не буду.
Попробуйте так, если вы взяли эти куски кода с этого эксперта, значит он в редакторе.
Нажмите правой кнопкой мышки, далее ---- перейти к определению или Alt+G
там и будет тело этих функций.
Так как вы написали не получается определить.
Вот этот код : ShotskBar v.1.1
Помогите пожалуйста буду очень и очень благодарен вам !!!
Нет не нашёл.
Может быть здесь есть такие люди кто сможет мне помочь ?
Буду очень и очень блогодарен за вашу помощь.
Вы издеваетесь над старым и больным --);
Вот ваш код, пост
внимание на эти функции
Далее постесть разница?