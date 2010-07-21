Выбор хостинга для экспертов
С таким вопросом сталкиваются все экспертописатели и их заказчики
Почему дилинговые центры не предоставляют такой сервис?
Какую сумму Вы готовы заплатить за такую услугу?
Некоторые брокеры все же предоставляют VPS своим трейдерам. Иногда даже бесплатно.
А что касается стоимости - то тут наверное все зависит от того какого уровня надежность требуется. Я, понимая, риск возможных потерь, трачу на надежную VPS довольно много.
я плачу 200 руб. в месяц, MT4 работает а вот MT5 нет :( причем терминал работает норамально торговать можно, а советник на mql5 не работает выдает ошибку записи в память, разработчики молчат :(
Вы имеете ввиду ваше сообщение об Access violation при работе удаленкой.
А что можно сказать, если ошибку нельзя повторить?
Вот скрин терминала, подключение по RDP на комп с ХР.
Пишите в личку. Давайте, если можете, как можно больше информации.
Вас слышат, но если нет возможности увидеть проблему помочь трудно.
