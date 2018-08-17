Парабола - страница 5

Александр:
Всем привет. Может ли кто-нибудь сделать индикатор для отрисовки параболы по двум точкам. Чтобы можно было работать как с фигурами в MT4, т.е. перетаскивать, растягивать и т.д. Готов закинуть небольшую денежку на телефон.

C запозданием, но все же.


Файлы:
Parabola.mq5  13 kb
