Как связаться с официальной поддержкой метатрейдера? - страница 2

Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Установил заведомо рабочего советника. Пытаюсь в нем изменить настройки (например лотность), нажимаю "ок" и все... захожу заново в настройки советника, а там ничего ен изменилось... Почему говорю заведомо рабочий, да потому что у товарища все настройки прекрасно изменяются... в чем может быть проблема ? спасибо (виндовс 10, версия мт4 4.00 build 1400 10 nov 2023)
 
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Установил заведомо рабочего советника. Пытаюсь в нем изменить настройки (например лотность), нажимаю "ок" и все... захожу заново в настройки советника, а там ничего ен изменилось... Почему говорю заведомо рабочий, да потому что у товарища все настройки прекрасно изменяются... в чем может быть проблема ? спасибо (виндовс 10, версия мт4 4.00 build 1400 10 nov 2023)

Как один из вариантов, в функции OnInit() есть бесконечный цикл while(...)

 
здравствуйте, хочу добавить номер телефона в профиль, не приходит смс на номер, ставлю чтобы пришло в Телеграмм, пишет, что для такого номера код не создавался, в чем проблема не подскажите?
 
здравствуйте, хочу добавить номер телефона в профиль, не приходит смс на номер, ставлю чтобы пришло в Телеграмм, пишет, что для такого номера код не создавался, в чем проблема не подскажите?

Пишите в Сервисдеск. Его ищите у себя в профиле, слева меню. 

 
Пишите в Сервисдеск. Его ищите у себя в профиле, в левом меню. 

а если нет такой вкладки?
Файлы:
photo_5458795269215867544_y.jpg  221 kb
 
можете чуть поточнее показать, не могу найти эту вкладку

Вот тут (подсвчено красным):


 
Вот тут (подсвчено красным):


нет такой вкладки почему-то(((
Файлы:
photo_5458795269215867544_y.jpg  221 kb
 
нет такой вкладки почему-то(((

А в подвале сайта "Контакты и обращения" есть? Если есть, то попробуйте через них. У меня получается в этом случае то же самое, что и через Сервисдеск.

 
А в подвале сайта "Контакты и обращения" есть? Если есть, то попробуйте через них. У меня получается в этом случае то же самое, что и через Сервисдеск.

спасибо!!!!!!) нашел форму, зарегистрировали обращение
 
Metatrader 5 перестал отображать линии TP, как у сделок так и у ордеров, кто сможет помочь с этим?
