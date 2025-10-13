Как связаться с официальной поддержкой метатрейдера? - страница 2
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Установил заведомо рабочего советника. Пытаюсь в нем изменить настройки (например лотность), нажимаю "ок" и все... захожу заново в настройки советника, а там ничего ен изменилось... Почему говорю заведомо рабочий, да потому что у товарища все настройки прекрасно изменяются... в чем может быть проблема ? спасибо (виндовс 10, версия мт4 4.00 build 1400 10 nov 2023)
Как один из вариантов, в функции OnInit() есть бесконечный цикл while(...)
здравствуйте, хочу добавить номер телефона в профиль, не приходит смс на номер, ставлю чтобы пришло в Телеграмм, пишет, что для такого номера код не создавался, в чем проблема не подскажите?
Пишите в Сервисдеск. Его ищите у себя в профиле, слева меню.
можете чуть поточнее показать, не могу найти эту вкладку
Вот тут (подсвчено красным):
нет такой вкладки почему-то(((
А в подвале сайта "Контакты и обращения" есть? Если есть, то попробуйте через них. У меня получается в этом случае то же самое, что и через Сервисдеск.
