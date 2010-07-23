Automated Trading Championship 2010: MetaTrader 5 - всё для автоматического трейдинга!
К чему эти сказки про то как "уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме"?
Крайне полезным инструментом для разработчиков станет отладчик (Debugger) в составе MetaEditor.
Вот именно, что станет когда он там реально появится. Пока его там нет, пока там только слабое подобие отладчика, которым невозможно пользоваться. Как изучать новый язык без отладчика? Т.е. без него вся крутизна - типа мультивалютного тестера - остаётся недоступной.
Вот именно, что станет когда он там реально появится. Пока его там нет, пока там только слабое подобие отладчика, которым невозможно пользоваться. Как изучать новый язык без отладчика? Т.е. без него вся крутизна - типа мультивалютного тестера - остаётся недоступной.
Отладчик нормально работает для экспертов.
Поддержку отладки индикаторов мы добавим - грядут серьезные нововведения, включая мультивалютную визуализацию процессов тестера торговых стратегий.
Отладчик нормально работает для экспертов.
Поддержку отладки индикаторов мы добавим - грядут серьезные нововведения, включая мультивалютную визуализацию процессов тестера торговых стратегий.
Не согласен с Timbo в целом, но некоторые вопросы по дебагеру волнуют.
Например будет ли добавлена возможность отладки не в реалтайме, а на историческом участке, напродобии визуального прогота в тестере ??
А когда планируется снять ограничение скорости выполнения кода?
Основную работу по генерации нативного x64 кода решили, теперь возьмемся за доводку оптимизатора.
Следите за новостями - мы новые билды будем выпускать каждую неделю.
Сегодня как раз выходит новый билд.
Отладчик нормально работает для экспертов.
Нифига он не работает "нормально" - Отладка кода в выходные
Написал советник. Оптимизировал на последних 3-х месяцах. Вот такие результаты:
Подскажите пожалуйста где здесь могут быть подводные камни?
Агрессивное реинвестирование (смотрите как растет уровень маржи) + конечно же подгонка (на 3 месяцах всего - 63 бара).
Лучше прикладывать XLSX отчет (делается из меню) - там хоть сделки можно будет посмотреть.
Написал советник. Оптимизировал на последних 3-х месяцах. Вот такие результаты:
Подскажите пожалуйста где здесь могут быть подводные камни?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликована статья "MetaTrader 5 - всё для автоматического трейдинга!". В ней содержится детальный обзор всех компонентов среды разработки MQL5. Объектно-ориентированный подход в языке MQL5, поддержка распределенной оптимизации и портфельного тестирования в Тестере Стратегий, использование одного эксперта сразу на нескольких финансовых рынках, новые сервисы MQL5.com, отладчик в MetaEditor - обо всем этом рассказывается в данном материале.
Статья опубликована на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 в разделе "Новости".
Спонсорами Чемпионата являются: Interbank FX LLC (IBFX), MIG BANK SA и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсорами - журнал TRADERS' и информационное агентсво Dow Jones. Организатор Чемпионата MetaQuotes Software Corp.