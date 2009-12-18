Библиотекарь пользовательских функций
Поддерживаю! Мне подобная функция редактора тоже интересна. Было бы очень удобно иметь разворачивающиеся в дереве файлы, содержащие функции (скрипты, библиотеки, эксперты...), чтобы можно было захватывать из них код конкретных функций.
Для начала хотябы проверочку имён пользовательских функций, на предмет занято нет, а то наплодишь одноимённых поди разберись.
Ну так структура каталогов как на рисунке уже создаётся, пользую ещё с 4-ки.
А одноимённых не позволит наплодить файловая система...
В работе с кодом в едиторе крайне не хватает "библиотекаря", т.е. сервиса выполнявшего бы рутину
по сохранению, объединению, каталогизации, упрощенному добавлению в текущий код и т.д...
Мыслей по этому громадьё, и понимая нынешнюю занятость разработчиков выношу лишь как предмет обсуждения,
дабы потом, по мере высвобождения уже были намечены реперные точки с чего начинать... а может и просто отказать в просьбе.
На первых порах, вполне споможет доработка перетаскивания мышом из Навигатора в текст программы.
Организовать структуру каталога хранения не проблема, например так:
затем, если нужно добавить текст функции в текст программы, становися на файле HisPrLastMonth и тащим...
На месте где был курсор появляется текст "перетащеной" функции.
Сейчас, (в мт4, в мт5 никак) если так перетаскивать то появится ссылка инклуда.
#include "БиблиоФункций\H\HisPrLastMonth.mq4"
Это можно оставить если тащить с "кнопкой" поскольку эта операция проводится гораздо реже.
Ещё имеется предложение библиотеки одним файлом, но это чуть позже...
ЗЫ: подобное "таскание" хотелось бы видеть и в мт4.