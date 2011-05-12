Форум MQL5

Собратья!!!  Сколько Вас? на первый второй тысяча двадцать четвертый расчитайся.

На многих других форумах я видел наличие некоторой сопутствующей информации.

Как то, общее кол-во зарегистрированных, "живых ", т.е. регулярно выходящих на связь, средняя активность, сколько онлайн и др.

Форум MQL5  даже от Форума MQL4 отличается хотя бы например этим  https://www.mql5.com/ru/users/SHOOTER777  от  вот этого https://www.mql5.com/ru/users/SHOOTER777

 
SHOOTER777:

Форум MQL5  даже от Форума MQL4 отличается хотя бы например этим  https://www.mql5.com/ru/users/SHOOTER777  от  вот этого https://www.mql5.com/ru/users/SHOOTER777

В смысле "собраться"? Побухать? Да запросто!
 
Yedelkin:
Я не говорил "собраться" я писал Собратья. Кто-то уже))) хоть пятница только завтра
 
SHOOTER777:
Ох-ты! :) Но уже пятница!!! По мск :) Сорри за полную невнимательность!
 

Тут мертвый форум или просто злыдни все сидят, вчера нашел отличный форум (поисковик его не видет, так что не через него) там хоть можно что то спросить и тебе ответят потому что за нормальный ответ спонсоры денги платят =)) вот так вот даже, можете и не искать - ресурс не русский, но русских там больше =D. Ссылку не дам, я также к вам отношусь как и вы ко мне =D

Очень надеюсь что это мой тут последний пост.

 
Zeleniy:

Случайно не Почтальон Печкин Вас зовут? 

" Это я, почтальон Печкин. Принес посылку. Только я вам ее не отдам. Потому что у вас документов нету..."

А чего приходил то? 

 

Форум сломался, все сообщения пустые:

Ctrl+F5 и удаление куки не помогло...

 
komposter:

Форум сломался, все сообщения пустые:

После добавления предыдущего сообщения - починился ;)
 

Глюк остался.

Теперь не отображаются первые сообщения тем:


 

да. глючит.  Firefox 3.6.13

первых сообщений темы нет. причем только у вновь созданных!!

 
komposter:
После добавления предыдущего сообщения - починился ;)
Тож самое:)

Поломка!Алярм!

Zeleniy:

Наши умы не продаются!.... а хотя... :)
До свидания :)

Ох нифига какая старая тема всплыла...

