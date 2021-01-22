Кто может поделиться опытом использования Push уведомлений в MetaTrader 4 / MetaTrader 5 с использованием MetaQuotes ID? - страница 3

IP VPS-сервера 94.228.208.178 Но на VPS всего один советник и, насколько я понимаю, он не мог слать сообщения чаще одного раза в минуту. Слали также и советники, установленные на домашнем компьютере. Последнее сообщение было получено вчера после полудня.

Текущий айпи адрес домашнего компьютера 62.221.110.114

 
Спасибо, проблему нашли и исправили.

Проверьте, работает ли сейчас.

 

Работает! Огромное спасибо! Теперь снова смогу спокойно спать по ночам :)

Если не секрет, проблема была в частой отправке или нет?

 
у меня такая же проблема. кто-нибудь знает как решить?
 
Тут есть кто ещё? Проблема та же, пуш-уведомления почему то стали приходить с перебоями или вообще не приходят, что делать, уже много чего перепробовал? 😪
У вас MT4 на Huawei телефоне.

Мы недавно для них начали поддерживать Huawei AppGallery и собственные пуш/системные сервисы Huawei вместо сервисов Google. Судя по логам, сегодня ваш телефон перерегистрировался на Huawei сервисы.

Обязательно обновитесь на последнюю версию мобильного терминала и попробуйте снова, пожалуйста.

Если не получится, то напишите тут, будем разбираться.

 
Спасибо, буду пробовать. Но мт4 установлено из Google play и обновления приходили от него же? 
Установлена последняя версия терминала. Скрин из playmarketa прилагаю. 
Мы все терминалы на Huawei телефонах принудительно перерегистрируем на Huawei Mobile Services(HMS), полностью аналогичные гугловым.

MetaQuotes ID сохраняется.

Вы попробовали отсылку пушей? Это делается через кнопку теста в настройках терминала.
 
Отсылку пушей настроил уже давно, потом проверял тестом, на скрин выше показано, что выдаёт терминал на пк. Я не понял, что делать с мт4 на мобильном, переустановить из аппгалери? 
 
danbiplan:

Переставлять не надо.

Проверьте вот (кнопка test) тут и напишите, что появится в журнале:


