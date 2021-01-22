Кто может поделиться опытом использования Push уведомлений в MetaTrader 4 / MetaTrader 5 с использованием MetaQuotes ID? - страница 3
IP VPS-сервера 94.228.208.178 Но на VPS всего один советник и, насколько я понимаю, он не мог слать сообщения чаще одного раза в минуту. Слали также и советники, установленные на домашнем компьютере. Последнее сообщение было получено вчера после полудня.
Текущий айпи адрес домашнего компьютера 62.221.110.114
Спасибо, проблему нашли и исправили.
Проверьте, работает ли сейчас.
Работает! Огромное спасибо! Теперь снова смогу спокойно спать по ночам :)
Если не секрет, проблема была в частой отправке или нет?
Ренат, с удовольствием пользовался данной функцией. Собственно ради этого и VPS-сервер заказал. Да вот вышла незадача: уведомления больше не приходят. В журнале ошибка "Notifications: failed send request()" Подозреваю, что мой ID заблокировали за превышение лимита сообщений в минуту. Произошло это по той причине, что мне слали сообщения сразу несколько советников. Но это только подозрения, т.к. во всех советниках предусмотрено ограничение
static int newtime = 0;
if(newtime < iTime(Symbol(),PERIOD_M1,0)){
newtime = iTime(Symbol(),PERIOD_M1,0);
SendNotification("текст");
}
Подскажите, пожалуйста, действительно ли это блокировка моего ID и как его разблокировать.
у меня такая же проблема. кто-нибудь знает как решить?
Тут есть кто ещё? Проблема та же, пуш-уведомления почему то стали приходить с перебоями или вообще не приходят, что делать, уже много чего перепробовал? 😪
У вас MT4 на Huawei телефоне.
Мы недавно для них начали поддерживать Huawei AppGallery и собственные пуш/системные сервисы Huawei вместо сервисов Google. Судя по логам, сегодня ваш телефон перерегистрировался на Huawei сервисы.
Обязательно обновитесь на последнюю версию мобильного терминала и попробуйте снова, пожалуйста.
Если не получится, то напишите тут, будем разбираться.
Спасибо, буду пробовать. Но мт4 установлено из Google play и обновления приходили от него же?
Мы все терминалы на Huawei телефонах принудительно перерегистрируем на Huawei Mobile Services(HMS), полностью аналогичные гугловым.
Переставлять не надо.
Проверьте вот (кнопка test) тут и напишите, что появится в журнале: