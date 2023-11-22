Юмор - страница 388

Ищу автора бессмертной строфы "Песец подкрался незаметно".  Впервые ее озвучила наша учительша по литературе Наталья Николаевна Королева, как опус одного из наших оболтусов в ФМШ 45 при ЛГУ в 1981 году. В том же году в газете "Вестник ЛГУ" были опубликованы также бессмертные строки из сочинения нашего ученика: "Когда я поступал в ФМШ, мои знания равнялись нулю. Теперь они стали во много раз больше"
 

Немного правды и юмора в ленту

https://www.youtube.com/watch?v=fDL06TvvVuY

Торговля по индикаторам. Технический Анализ.
Юмор. Торговля по индикаторам. Пародия.
 
Интересно, чем MQL4/Юмор отличается от остального? Тут 3 ветки... Вот бы собрать все, и создать ещё одну общую.
 
Dmitry Nazarov:

Немного-бы мозга, чтоб не подымать старые ветки

 

Господа, говорят - шутят тут ?? 
... или здесь ?!
... не суть ...
Зацените , пожалуйста :


... свеженькое, недавно сваянное :)))
... а в приложенных файлах = фото himself (просто селфи) ... г-г-г ))))

NO-у коммент, ... дай Бог таким людям - УСПЕХОВ в жизни ))))
... занавес (!)


....... а можно мне тоже - готовый ПРИБЫЛЬНЫЙ торговый робот ?!! :)))))
МОЖНО (!) становитесь в очередь вооон за тем хотельщиком ! )))

 
Mikhail Kozhemyako #:
Было уже давно.... Зачем аборигены съели Кука??????

..... как за чем ?!
ЗА УПАВШИМ ДЕРЕВОМ (!!!!!!) 

))))))))))))

