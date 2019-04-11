Проблема с настройкой почты Metatrader 4

Новый комментарий
[Deleted]  

Суть проблемы такова:

решил настроить отправку уведомлений на ящик, находящийся на мэйл.ру (с целью получения с этого ящика смс уведомлений). Все действия выполнил согласно инструкции.

Сервис ---> Настройки ---> вкладка "Почта"

Сервер SMTP - smtp.bk.ru:25

SMTP логин - мояпочта@bk.ru

SMTP пароль - мойпароль

От кого - Terminal, мояпочта@bk.ru

Кому - Terminal, мояпочта@bk.ru

Но при нажатии на кнопку тест в журнале появляются следующие сообщения:

2011.12.16 21:01:03 Mail: 501 Syntactically invalid EHLO argument(s)

2011.12.16 21:01:03 Mail: login to smtp.bk.ru:25 failed

Как с этим быть? На мэйле сервер требует аутентификации, я вляется ли это причиной?

Обшарил кучу статей, но кроме базовой инструкции настройки вкладки "Почта" ничего не нашёл=(

[Удален]  

(столкнулись в дверях, поднимая упавшие коробки...) не знаю, тут все массово валят на фонду, там квик, настройки другие, а еще на фонде тренды видно, уровни поддержки крепче и психологические уровни психологичнее, чем на форе.

все, мне не когда, бывай...

 
LenIFCHIK:

Но при нажатии на кнопку тест в журнале появляются следующие сообщения:

2011.12.16 21:01:03 Mail: 501 Syntactically invalid EHLO argument(s)

2011.12.16 21:01:03 Mail: login to smtp.bk.ru:25 failed

Как с этим быть? На мэйле сервер требует аутентификации, я вляется ли это причиной?

Обшарил кучу статей, но кроме базовой инструкции настройки вкладки "Почта" ничего не нашёл=(

исправьте имя компьютера - используйте только латинские буквы и будет счастье
[Deleted]  
Спасибо! Заработало!!!
[Deleted]  

У меня другая беда. Все настроил верно, а в ответ  2014.07.09 12:39:30.913 Mail: error connecting to smtp.mail.ru:25 И что я только не пробовал и программу обновлял и почту другую ставил все одно и тоже. Фотку прикрепляю.

 

 
osvit:

У меня другая беда. Все настроил верно, а в ответ  2014.07.09 12:39:30.913 Mail: error connecting to smtp.mail.ru:25 И что я только не пробовал и программу обновлял и почту другую ставил все одно и тоже. Фотку прикрепляю.

 


Попробуйте другие порты SMTP или откройте почту на яндексе
[Deleted]  
dr0:

Попробуйте другие порты SMTP или откройте почту на яндексе


Где только не заводил почту все тоже самое. А что значит поменять порт?

 

 
osvit:


Где только не заводил почту все тоже самое. А что значит поменять порт?

 


http://help.yandex.ru/mail/mail-clients.xml

 

в яндексе попробуйте еще 587 порт.

Если снова не работает, попробуйте проверить работу советника с другого компьютера подлюченного через другого интернет провайдера.

Теоретически возможно, что где то стоит блокировка порта. Возможно на брэндмауре в виндус. 

 
smtp.mail.ru:465
 
Новый комментарий