Проблема с настройкой почты Metatrader 4
Но при нажатии на кнопку тест в журнале появляются следующие сообщения:
2011.12.16 21:01:03 Mail: 501 Syntactically invalid EHLO argument(s)
2011.12.16 21:01:03 Mail: login to smtp.bk.ru:25 failed
Как с этим быть? На мэйле сервер требует аутентификации, я вляется ли это причиной?
Обшарил кучу статей, но кроме базовой инструкции настройки вкладки "Почта" ничего не нашёл=(
У меня другая беда. Все настроил верно, а в ответ 2014.07.09 12:39:30.913 Mail: error connecting to smtp.mail.ru:25 И что я только не пробовал и программу обновлял и почту другую ставил все одно и тоже. Фотку прикрепляю.
Попробуйте другие порты SMTP или откройте почту на яндексе
Где только не заводил почту все тоже самое. А что значит поменять порт?
Где только не заводил почту все тоже самое. А что значит поменять порт?
http://help.yandex.ru/mail/mail-clients.xml
в яндексе попробуйте еще 587 порт.
Если снова не работает, попробуйте проверить работу советника с другого компьютера подлюченного через другого интернет провайдера.
Теоретически возможно, что где то стоит блокировка порта. Возможно на брэндмауре в виндус.
Суть проблемы такова:
решил настроить отправку уведомлений на ящик, находящийся на мэйл.ру (с целью получения с этого ящика смс уведомлений). Все действия выполнил согласно инструкции.
Сервис ---> Настройки ---> вкладка "Почта"
Сервер SMTP - smtp.bk.ru:25
SMTP логин - мояпочта@bk.ru
SMTP пароль - мойпароль
От кого - Terminal, мояпочта@bk.ru
Кому - Terminal, мояпочта@bk.ru
