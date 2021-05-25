Ищу индикатор для заметок
Вряд ли, но сделать можно. И по идее несложно. Только покажите на рисунке что именно хотите.
слева направо инструменты ТЕКСТ и ТЕКСТОВАЯ МЕТКА. инструмент ТЕКСТОВАЯ МЕТКА " не уезжает с ценой"
Михаил, сразу видно, что ты нифига не программист :)) . Надо всегда учитывать форс мажор:
Сколько ж у нас Алексов на форуме?
Вот как то писал такую игрушку
Советник. Зацикленный. строк 30. строки хранятся в глобальных переменных.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Notepad.mq4 | //| Copyright © 2011, XrustSolution. | //| mail: xrustx@gmail.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2011, XrustSolution." #property link "mail: xrustx@gmail.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| Includes | //+------------------------------------------------------------------+ #import "user32.dll" int GetDlgItem(int h, int controlID); int GetWindowTextA(int hWnd, string lpString, int nMaxCount); int GetWindowTextLengthA(int hWnd); bool SetWindowTextA(int hWnd, string lpString); #import //+------------------------------------------------------------------+ void init(){int i=0,ii=0,iii=0,pos=0,sz=0;string nm,prom,in[30]; for(i=0;i<30;i++){in[i]="";} //---- for(i=GlobalVariablesTotal()-1;i>=0;i--){ nm = GlobalVariableName(i); pos = StringFind(nm,"row_"); if(pos>=0){ ii = GlobalVariableGet(nm); in[ii]=StringSubstr(nm,pos+4); iii++; } } for(i=0;i<30;i++){ if(StringTrimLeft(StringTrimRight(in[i]))!=""){continue;} bool empty = true; for(ii=i+1;ii<30;ii++){ if(StringTrimLeft(StringTrimRight(in[ii]))==""){ continue; }else{ in[i] = in[ii]; in[ii]= ""; empty = false; } } if(empty){break;} } if(iii>0){ArrayResize(in,iii);} //---- int hEdt,txLn,hWnd = WindowHandle(Symbol(), Period()); string null=""; //---- while(!IsStopped()&&IsExpertEnabled()){ string comm="Notepad MQL Нажмите ENTER и пишите, для записи введите // в конце строки\n"; string inTxt = "123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890"; hEdt = GetDlgItem(hWnd, 0x45A); if(hEdt>0){ txLn = GetWindowTextLengthA(hEdt); txLn = GetWindowTextA(hEdt, inTxt, txLn+1); if(StringFind(inTxt,"//")>=0&&StringFind(inTxt,"//")==txLn-2){ inTxt = StringSubstr(inTxt, 0, txLn-2); if(iii>29){Print("You dont have space in array!");continue;} ArrayResize(in,iii+1); in[iii]=inTxt; iii++; SetWindowTextA(hEdt, null); } } for(i=0;i<=iii;i++){ comm = comm + in[i] +"\n"; } Comment(comm); Sleep(1000); } //---- for(i=0;i<30;i++){ nm = GlobalVariableName(i); if(StringFind(nm,"row_")>=0){GlobalVariableDel(nm);} } for(i=0;i<iii;i++){ if(in[i]==""){continue;} nm = "row_"+in[i]; GlobalVariableSet(nm,i); } return;} //+------------------------------------------------------------------+ void start(){init();return;} //+------------------------------------------------------------------+
как то странно форум стал расставлять пробелы в коде...
notepad.mq4 3 kb
tro_dtb_tag.mq4 3 kb
Ребят всем спасибо.
проблема в том, что в МТ5 есть только инструмент Ристония Текста, который имеет такой же значек как в МТ4 "Рисование Метки"....
Все индикаторы, которые предоставили ранее - для мт4.
Кто-нибудь знает есть ли для МТ5 такое решение ?
Всем привет!
Нужен индикатор в который можно было бы добавлять простой текс и чтобы этот текст отображался на графике. Есть что-то подобное? Написанный текст инструментами МТ не подходит. Так как он уезжает вместе с ценой.