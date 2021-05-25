Ищу индикатор для заметок

Новый комментарий
 

Всем привет!

Нужен индикатор в который можно было бы добавлять простой текс и чтобы этот текст отображался на графике. Есть что-то подобное? Написанный текст инструментами МТ не подходит. Так как он уезжает вместе с ценой.

 
Вряд ли, но сделать можно. И по идее несложно. Только покажите на рисунке что именно хотите.
 
слева направо инструменты ТЕКСТ и ТЕКСТОВАЯ МЕТКА. инструмент ТЕКСТОВАЯ МЕТКА " не уезжает с ценой"
 

Михаил, сразу видно, что ты нифига не программист :)) . Надо всегда учитывать форс мажор:


 
Сколько ж у нас Алексов на форуме?
 

Вот как то писал такую игрушку

Советник. Зацикленный. строк 30. строки хранятся в глобальных переменных.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Notepad.mq4 |
//|                                 Copyright © 2011, XrustSolution. |
//|                                           mail: xrustx@gmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2011, XrustSolution."
#property link      "mail: xrustx@gmail.com"
//+------------------------------------------------------------------+
//|   Includes                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#import "user32.dll"
  int      GetDlgItem(int h, int controlID);
  int      GetWindowTextA(int hWnd, string lpString, int nMaxCount);
  int      GetWindowTextLengthA(int hWnd);
  bool     SetWindowTextA(int hWnd, string lpString);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
void init(){int i=0,ii=0,iii=0,pos=0,sz=0;string nm,prom,in[30];
        for(i=0;i<30;i++){in[i]="";}
        //----
        for(i=GlobalVariablesTotal()-1;i>=0;i--){
                nm = GlobalVariableName(i);
                pos = StringFind(nm,"row_");
                if(pos>=0){
                        ii = GlobalVariableGet(nm);
                        in[ii]=StringSubstr(nm,pos+4);
                        iii++;
                }
        }
        for(i=0;i<30;i++){
                if(StringTrimLeft(StringTrimRight(in[i]))!=""){continue;}
                bool empty = true;
                for(ii=i+1;ii<30;ii++){
                        if(StringTrimLeft(StringTrimRight(in[ii]))==""){
                                continue;
                        }else{
                                in[i] = in[ii];
                                in[ii]= "";
                                empty = false;
                        }
                }
                if(empty){break;}
        }
        if(iii>0){ArrayResize(in,iii);}
        //----
        int hEdt,txLn,hWnd = WindowHandle(Symbol(), Period());
        string null="";
   //----
   while(!IsStopped()&&IsExpertEnabled()){
        string comm="Notepad MQL Нажмите ENTER и пишите, для записи введите // в конце строки\n"; 
        string inTxt = "123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890";
        hEdt = GetDlgItem(hWnd, 0x45A);
                if(hEdt>0){
                txLn = GetWindowTextLengthA(hEdt);
                txLn = GetWindowTextA(hEdt, inTxt, txLn+1);
                if(StringFind(inTxt,"//")>=0&&StringFind(inTxt,"//")==txLn-2){
                inTxt = StringSubstr(inTxt, 0, txLn-2);
                if(iii>29){Print("You dont have space in array!");continue;}
                ArrayResize(in,iii+1);
                in[iii]=inTxt;
                iii++;
                SetWindowTextA(hEdt, null);
                }
                }
                for(i=0;i<=iii;i++){
                        comm = comm + in[i] +"\n";
                }                       
                Comment(comm);
        Sleep(1000);
   }
   //----
   for(i=0;i<30;i++){
                nm = GlobalVariableName(i);
                if(StringFind(nm,"row_")>=0){GlobalVariableDel(nm);}   
   }
        for(i=0;i<iii;i++){
                if(in[i]==""){continue;}
                nm = "row_"+in[i];
                GlobalVariableSet(nm,i);
        }   
return;}
//+------------------------------------------------------------------+
void start(){init();return;}
//+------------------------------------------------------------------+
 
как то странно форум стал расставлять пробелы в коде...
Файлы:
notepad.mq4  3 kb
 
Файлы:
tro_dtb_tag.mq4  3 kb
 
Ребят всем спасибо.
 
михаил потапыч:
слева направо инструменты ТЕКСТ и ТЕКСТОВАЯ МЕТКА. инструмент ТЕКСТОВАЯ МЕТКА " не уезжает с ценой"

проблема в том, что в МТ5 есть только инструмент Ристония Текста, который имеет такой же значек как в МТ4 "Рисование Метки"....

Все индикаторы, которые предоставили ранее - для мт4.

Кто-нибудь знает есть ли для МТ5 такое решение ?

 

Ребят, забираю свои слова назад... Нашел все таки в МТ5 нужный инструмент


а в мт4 вот так :


Новый комментарий