В истории сделок терминала не нашел цен открытия ордера
Включите режим показа ордеров и сделок, там есть информация по ценам. Все сделки производятся на основании ордеров, каждая открытая позиция есть результат суперпозиции сделок.
Пасибки, разобрался.
Это так задумано или просто я не нашел?