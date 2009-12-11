В истории сделок терминала не нашел цен открытия ордера

Это так задумано или просто я не нашел?

 

Включите режим показа ордеров и сделок, там есть информация по ценам. Все сделки производятся на основании ордеров, каждая открытая позиция есть результат суперпозиции сделок.




Пасибки, разобрался.

