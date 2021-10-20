Обучение MQL4 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем , жаждущим злата ! Я хотел подписаться на рекомендованный мне сигнал , НО ...я его не нашёл ни в одной из своих торговых платформ Альпари и джуст 2 трейд . Я звонил консультанту брокера и задал вопрос : « Как мне подключиться к ЖЕЛАЕМОМУ сигналу и как мне его найти в вашем терминале ? « Консультант сказал : « Понятия не имею . Есть у нас сигналы приведённые в терминале . Если устраивает — подписывайтесь . А для подписки на СТОРОННИЙ сигнал обращайтесь к автору сигнала по вопросам настроек» Внимание вопрос : КАК МНЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖЕЛАЕМЫЙ СИНАЛ ??
Привет всем , жаждущим злата ! Я хотел подписаться на рекомендованный мне сигнал , НО ...я его не нашёл ни в одной из своих торговых платформ Альпари и джуст 2 трейд . Я звонил консультанту брокера и задал вопрос : « Как мне подключиться к ЖЕЛАЕМОМУ сигналу и как мне его найти в вашем терминале ? « Консультант сказал : « Понятия не имею . Есть у нас сигналы приведённые в терминале . Если устраивает — подписывайтесь . А для подписки на СТОРОННИЙ сигнал обращайтесь к автору сигнала по вопросам настроек» Внимание вопрос : КАК МНЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖЕЛАЕМЫЙ СИНАЛ ??
Предположим, Вы получили ссылку на сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/xxxxx......
По адресу видно, что это сигнал с этого сайта. Значит, подписаться можно из терминала!
Прежде всего надо понять, платный ли это сигнал. Если бесплатный - надо открыть Демо-счет. Иначе реальный счет. Выясним, открыв страницу сигнала.
Начинаем подписку... На нижней кромке терминала открываем вкладку Сигналы.
Пусть имя сигнала начинается на букву N. Для поиска упорядочим сигналы по алфавиту.
Взявшись мышью за линию 1 растягиваем окно с сигналами вверх ПОЧТИ на весь экран. Нажав на слово 2 упорядочиваем сигналы по алфавиту.
С помощью лифта на правой кромке экрана прокручиваем список сигналов до буквы N.
Далее используем клавиши со стрелками вверх и вниз. Находим нужный сигнал и мышью выбираем его. Дальше сумеете? Там будет кнопка Подписаться.
Еще надо будет в меню Сервис ---> Настройки ---> Сигналы разрешить подписку.
Используя специальный советник на MQL, написанный в порядке обучения, можно существенно увеличить прибыль от использования сигнала.
Используя специальный советник на MQL, написанный в порядке обучения, можно существенно увеличить прибыль от использования сигнала.
Можно и потерять.
Правильно написанный робот должен содержать функцию защиты от убытков.
Вот пример: правее середины где 242 провал - сигнал пошел в просадку. Включилась система защиты
Вот пример: правее середины где 242 провал - сигнал пошел в просадку. Включилась система защиты
Я знаю как минимум три способа защиты. Поделимся опытом?
1. Самый простой способ - контроль средств. Если средства уменьшатся например на 10% от предыдущего максимума - все закрыть и прекратить торговлю.
2. После каждого лося делать перерыв в торговле.