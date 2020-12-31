Ребята , кто сможет поправить немного индикатор ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хотелось бы нарисовать годовые свечи, на месячном таймфрейме, возможно ли это ?
да
да
индюк подскажите
M_candle вроде может, но его надо как-то доработать.. я пробовал слегка править код, но он не рисует годовые свечки
индюк подскажите
M_candle вроде может, но его надо как-то доработать.. я пробовал слегка править код, но он не рисует годовые свечки
готового не видел
покажите свой код, посмотрим
я добавил
case 525600 (кол-во минут в году), хотя на расчет это в принципе не влияет вроде
такой не подходит
нужно писать новый по другому
как я понял - типа такого ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вот есть пример - только правда для мт5 https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayminimum
как я понял - типа такого ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вот есть пример - только правда для мт5 https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayminimum
да, только хочу годовые свечи увидетьнадо как-то найти свечку с началом периода и от нее рисовать прямоугольник
да, только хочу годовые свечи увидетьнадо как-то найти свечку с началом периода и от нее рисовать прямоугольник
нужно находить дату начала года и конца