Только "Полезные функции от KimIV". - страница 12

Новый комментарий
 
Подскажите функцию усреднения ордеров с заданием уровня убытка и коэффициента
 
T926SA:
Подскажите функцию усреднения ордеров с заданием уровня убытка и коэффициента

это уже целый советник, одной функцией невозможно

 
Iurii Tokman:

это уже целый советник, одной функцией невозможно

может есть простой советник на усреднение?

 
T926SA:

может есть простой советник на усреднение?

ищите по слову илан

 
尤里托克曼 # :

IndexByTicket() 函數。

按單據返回單或倉位的（在已下或未平倉頭寸的一般列表中的） 。indexbytict () 函數不到需票證的單或倉位返回 -1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1您可以通過函數參數限制檢查的或倉位列表：

  • Sy - 工具名稱 。 如果設置此參數，功能將只檢查指定的訂單和倉位。 null 當前，，，， ）表示工具。。。工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具
  • Op-交易操作 類型或。 有效值： ip_buy 、 op_buylimit 、 op_buystop 、 Op_sell 、 Op_Sellimit 、 Op_Sellstop -1 默認 值 -1 表示任何訂單 頭寸。。。。。。頭寸 頭寸 頭寸 頭寸 頭寸 頭寸 頭寸 頭寸 HIP
  • mn mn - 訂單或倉位 ID (MagicNumber)。 - 訂單或倉位 ID (MagicNumber)。 默認值為 默認值為 -1 -1 - 任何魔法。 - 任何魔法。
 
CHAOJUNG LIAO #:

Красивые иероглифы :)

Ну а если серьёзно, то Вам изначально нужно создавать файл *.mq4 в кодировке utf-8. Ваш был скорее всего в кодировке windows CP 1251. Если такой файл открыть его в метаэдиторе и перекомпилировать, то в результате вылезут эти самые иероглифы Английские символы останутся английскими, а кириллица станет иероглифами... Вам нужен UTF-8. Используйте в качестве исходного или файл, созданный в метаэдиторе, или, если создаёте самостоятельно, то откройте его в блокноте, нажмите Сохранить как... Затем в строке "Тип файла" выберите "Все файлы", а в строке Кодировка выберите UTF-8. См. скриншот.


1...56789101112
Новый комментарий