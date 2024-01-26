Комментарии к ордерам

Здравствуйте!

Подскажите, если мой советник оставляет в комментарии к ордеру какую-либо служебную информацию для дальнейшей работы, то эта информация может быть стерта или изменена брокером при частичном закрытии ордера или в каких-нибудь других случаях?

 
да

 

ваша служебная информация изменяется (полностью):

открытый ордер: при закрытии по Stop Out

отложенный ордер: при отмене по разным причинам

 
Abzasc:
comment - текст комментария ордера. Последняя часть комментария может быть изменена торговым сервером.
Пока не встречал брокеров, изменяющий первоначальный коммент. Обычно дописывается "на хвост", что позволяет идентифицировать ордер поиском в строке коммента первоначального комментария.
 

проблема в том что коммент не резиновый, и если брокеру не будет хватать места для вписывания своего сообщения - он затрет хвост у вашего...

 
Значит с начальной частью комментария можно работать! Отлично! Всем спасибо!
Ребята подскажите как писать коменты к ордерам именно в MT4 Спасибо за ранее.
 
Вручную так

Програмно:

  
int  OrderSend(
   string   symbol,              // символ
   int      cmd,                 // торговая операция
   double   volume,              // количество лотов
   double   price,               // цена
   int      slippage,            // проскальзывание
   double   stoploss,            // stop loss
   double   takeprofit,          // take profit
   string   comment=NULL,        // комментарий
   int      magic=0,             // идентификатор
   datetime expiration=0,        // срок истечения ордера
   color    arrow_color=clrNONE  // цвет
   );
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,price,3,stoploss,takeprofit,"My order",16384,0,clrGreen);
Новый комментарий