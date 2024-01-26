Комментарии к ордерам
нет
да
ваша служебная информация изменяется (полностью):
открытый ордер: при закрытии по Stop Out
отложенный ордер: при отмене по разным причинам
проблема в том что коммент не резиновый, и если брокеру не будет хватать места для вписывания своего сообщения - он затрет хвост у вашего...
Значит с начальной частью комментария можно работать! Отлично! Всем спасибо!
Ребята подскажите как писать коменты к ордерам именно в MT4 Спасибо за ранее.
int OrderSend( string symbol, // символ int cmd, // торговая операция double volume, // количество лотов double price, // цена int slippage, // проскальзывание double stoploss, // stop loss double takeprofit, // take profit string comment=NULL, // комментарий int magic=0, // идентификатор datetime expiration=0, // срок истечения ордера color arrow_color=clrNONE // цвет );OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,price,3,stoploss,takeprofit,"My order",16384,0,clrGreen);
Здравствуйте!
Подскажите, если мой советник оставляет в комментарии к ордеру какую-либо служебную информацию для дальнейшей работы, то эта информация может быть стерта или изменена брокером при частичном закрытии ордера или в каких-нибудь других случаях?