На сайте введен безопасный способ авторизации
Тем, кто использовал "Запомнить меня" для автоматического входа на сайт, необходимо будет заново залогиниться.
Залогиниваюсь уже раз пятый за полтора часа. Хотя каждый раз исправно жму птичку "запомнить". Что поломалось.
А какой браузер используете?
У меня - аналогично. IE 8.0.7600.16385 Win7
А вот с другого компьютера пароль не спросила. IE 8.0.6001.18702. Здесь, кстати, я заходил первый раз после обновления сайта.
FF 3.5.5.
После прочтения новости...,
при http просил каждый раз, потом закрыл все вкладки (не заметил) кроме одной, вышел из логина, закрыл вкладку.
Зашел на сайт, кликнул на "войти" оказался на https, залогинился, поставил птичку, больше не просит ...
тож ФФ.
Исправлено. Попробуйте ещё раз
Мы продолжаем улучшать безопасность наших ресурсов. В Профиле
каждого пользователя форума добавилась вкладка "Безопасность", где вы
можете:
- сделать доступным для просмотра свой e-mail в виде картинки (для защиты от спам ботов);
- указать номер мобильного телефона, который будет использоваться для подтверждения важных операций;
- изменить текущий пароль.
Ваш почтовый ящик показывается публично только в том случае, если вы отметили опцию "Сделать e-mail доступным для публичного просмотра".
Чтобы защититься от спам-ботов, собирающих почтовые адреса для спам-рассылок, адрес показывается только в виде картинки, но не текста.
Для изменения текущего пароля на новый, нажмите ссылку "Смена пароля" и введите новый пароль дважды в соответствующие поля.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо указать текущий пароль и нажать кнопку "Сохранить".
Некоторые
интернет-провайдеры выделяют своим клиентам динамические IP-адреса,
которые меняются в течение одной сессии. Это может привести к частым
требованиям авторизации на сайте. В таких случаях вам, возможно,
придется отказаться от опции "Сессия только с одного IP-адреса".
С сегодняшнего дня для защиты ваших конфиденциальных данных мы вводим безопасный способ авторизации.
Теперь форма логина, регистрации и напоминания пароля будут доступны через шифрованное https-соединение.
