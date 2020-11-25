Помогите изменить цвет текста

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        spred.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
int objekt()
   {
    if (ObjectFind ("objekt") == - 1 )
       ObjectCreate("objekt",OBJ_LABEL,0,0,0);
    ObjectSetText("objekt","spred = "+DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD),0), 10,"Times New Roman",Chartreuse);
    ObjectSet("objekt", OBJPROP_CORNER, 1);
    ObjectSet("objekt", OBJPROP_XDISTANCE, 20);
    ObjectSet("objekt", OBJPROP_YDISTANCE, 80);
   }
//------------------------------------------------------  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//---
objekt();
// Sleep(1000);
//---  
  }
//+------------------------------------------------------------------+  
  int deinit()
  {
  ObjectDelete("objekt");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Вот в этот индикатор спреда имеет салатовый цвет. На сером фоне он очень яркий полуается.

Подскажите как меять в коде цвет ?

  
ObjectSet("objekt", OBJPROP_COLOR, Red);
 

Спасибо !!!!!!!

 

пожалуйста помогите  изменить цвет текста в коде MQL4t на синий  / красный

displayAlert("Sell signal", 0, ld_28, l_close_36);

 
sergo58:

В окне алерта нет возможности что-либо настраивать: ни размер шрифта, ни шрифт, ни цвет. Только что-то свое делать.

