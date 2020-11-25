Помогите изменить цвет текста
ObjectSet("objekt", OBJPROP_COLOR, Red);
Спасибо !!!!!!!
пожалуйста помогите изменить цвет текста в коде MQL4t на синий / красный
displayAlert("Sell signal", 0, ld_28, l_close_36);
В окне алерта нет возможности что-либо настраивать: ни размер шрифта, ни шрифт, ни цвет. Только что-то свое делать.
Вот в этот индикатор спреда имеет салатовый цвет. На сером фоне он очень яркий полуается.
Подскажите как меять в коде цвет ?