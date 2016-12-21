Неописанные ошибки в МТ5
Видимо, запрещена "Автоторговля"
Alex:покажите код
У меня такая же ошибка, но авто-торговля разрешена. Советник активирован и общий запрет на авто-торговлю снят. В чем может быть причина? Брокер не смог ответить и отправил сюда.
OrderSend возвращает код ошибки 10027
и комментарий трейдера "AutoTrading disabled by client"
люди добрые помогите
что означает эта ошибка?