Неописанные ошибки в МТ5

Новый комментарий
[Удален]  

OrderSend возвращает код ошибки 10027

и комментарий трейдера "AutoTrading disabled by client"

люди добрые помогите

что означает эта ошибка?

 

Видимо, запрещена "Автоторговля"


[Удален]  
Rosh писал(а) >>

Видимо, запрещена "Автоторговля"

огромное спасибо,

впредь буду внимательние :)

 

У меня такая же ошибка, но авто-торговля разрешена. Советник активирован и общий запрет на авто-торговлю снят. В чем может быть причина? Брокер не смог ответить и отправил сюда.

  

 
Alex:

У меня такая же ошибка, но авто-торговля разрешена. Советник активирован и общий запрет на авто-торговлю снят. В чем может быть причина? Брокер не смог ответить и отправил сюда.

  

покажите код
Новый комментарий