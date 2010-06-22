Функция, которая возвращает количество секунд
Добрый день, подскажите пожалуйста как на mql5 выклядит фунция, которая Возвращает количество секунд, прошедших с начала текущей минуты последнего известного серверного времени??? можно и без серверного времени. ...В статье по переходу их mql4 есть пример который не работает на деле:
int SecondsMQL4()
{
MqlDateTime tm;
TimeCurrent(tm);
return(tm.sec);
}
компиляция выдает единственную ошибку на месте скобкию: '(' - semicolon is expected myea.mq5 80 19
.попробовал так:
int TimeSecondsMQL4(datetime date)
{
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(date,tm);
return(tm.sec);
}
пишет ошибку в том же месте, пожалуйста помогите ... без вашего ответа никуда(((
А справку по языку почему бы не почитать для начала. Статьи про миграцию конечно хорошо (респект и уважуха автору), но все же ?...
Придется делиться кодом из своей библиотеки, ну чего не сделаешь ради хорошего человека...
Просили работающую функцию? Распишитесь и получите...
Так выглядит функция возвращающая количество секунд, прошедших с начала текущей минуты (по последнему известному времени)
//Function Seconds int Seconds() export //Возвращает количество секунд, прошедших с начала текущей минуты //При ошибке функция возвращает -1. { //----------------------------------------------------------------------------// //Служебные переменные MqlDateTime MqlDate; //Структура в которой хранятся данные по дате int Result; //Возвращаемое значение //----------------------------------------------------------------------------// ResetLastError(); //Записываем переданное значение в структуру TimeToStruct(TimeCurrent(),MqlDate); //Определяем количество секунд Result = MqlDate.sec; if(GetLastError()!=0) //При расчетах возникла ошибка, подробно смотрим ее код. { Result = -1; //Сообщаем об ошибке } //----------------------------------------------------------------------------// return(Result); //----------------------------------------------------------------------------// }
Так, показывающая число секунд с начала минуты для времени переданного в качестве параметра
//Function TimeSeconds int TimeSeconds(datetime time) export //Возвращает количество секунд, прошедших с начала минуты для указанного времени. //При ошибке функция возвращает -1. { //----------------------------------------------------------------------------// //Служебные переменные MqlDateTime MqlDate; //Структура в которой хранятся данные по дате int Result; //Возвращаемое значение //----------------------------------------------------------------------------// ResetLastError(); //Записываем переданное значение в структуру TimeToStruct(time,MqlDate); //Определяем секунду Result = MqlDate.sec; if(GetLastError()!=0) //При расчетах возникла ошибка, подробно смотрим ее код. { Result = -1;//Сообщаем об ошибке } //----------------------------------------------------------------------------// return(Result); //----------------------------------------------------------------------------// }
PS
Эти две функции прекрасно работают в библиотеке...
