Инвесторам и трейдерам посвещается: Книга Гиннесса - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С приходом нового опыта и знаний осознаёшь многое... :-)). По этой теме понял одно для себя : инвесторы не нужны ... ;-))
через некоторое время вы опять поменяете свое отношение к наличию инвесторов.
Всё зависит от того какие цели у человека и взгляды на жизнь. У меня мнение по жизни простоё все с собой на тот свет не заберёшь... главное чтобы на жизнь достойную было и близким была возможность помочь в трудную минуту... Поэтому и взгляды к наличию на инвесторов такие наверно.
"Инвесторам и трейдерам посвещается: Книга Гиннесса"
Выучи русский язык для начала.
А твои внутренние установки никого не интересуют.
А я вот за первые три дня сентября на АвтоВАЗе целых 40% поднял портфель)))) НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ощущения))))
"Инвесторам и трейдерам посвещается: Книга Гиннесса"
Выучи русский язык для начала.
А твои внутренние установки никого не интересуют.
Уважаемый, у Вас очевидно проблемы житейские достали. А может очередной депозит слили?
А я вот за первые три дня сентября на АвтоВАЗе целых 40% поднял портфель)))) НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ощущения)))
На нашем фондовом рынке сейчас очень аккуратно работай.... Очень уж раздут очередной финансовый мыльный пузырь
финансовый... мыльный.... какой еще этот пузырь? наливной промышленный фондовый... гы многогранный пузырь)))
финансовый... мыльный.... какой еще этот пузырь? наливной промышленный фондовый... гы многогранный пузырь)))
Тем более, если многогранный пузырь))) - выстрелит - так сразу во все стороны...
Самое время для активной работы на Российских фондах :-)))
П.С. Полюбасу в профите :-)))
Тем более, если многогранный пузырь))) - выстрелит - так сразу во все стороны...
Самое время для активной работы на Российских фондах :-)))
П.С. Полюбасу в профите :-)))
главное что бы не пришибло профитом...
в очередной раз параллельно торгам на ММВБ участвовал в соревнованиях. Среди 8000 участников занял 44 и 21 место. Намного лучше, чем в прошлом году. Но в следующем надеюсь в десятку первых войти!
принимаю поздравления...