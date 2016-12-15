Инвесторам и трейдерам посвещается: Книга Гиннесса - страница 4

SEVER11:


С приходом нового опыта и знаний осознаёшь многое... :-)). По этой теме понял одно для себя : инвесторы не нужны ... ;-))

через некоторое время вы опять поменяете свое отношение к наличию инвесторов.
 
Всё зависит от того какие цели у человека и взгляды на жизнь. У меня мнение по жизни простоё все с собой на тот свет не заберёшь... главное чтобы на жизнь достойную было и близким была возможность помочь в трудную минуту... Поэтому и взгляды к наличию на инвесторов такие наверно.
"Инвесторам и трейдерам посвещается: Книга Гиннесса"

Выучи русский язык для начала.

А твои внутренние установки никого не интересуют.

 

А я вот за первые три дня сентября на АвтоВАЗе целых 40% поднял портфель)))) НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ощущения))))

 
Уважаемый, у Вас очевидно проблемы житейские достали. А может очередной депозит слили?
 
writelint:

А я вот за первые три дня сентября на АвтоВАЗе целых 40% поднял портфель)))) НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ощущения)))

На нашем фондовом рынке сейчас очень аккуратно работай.... Очень уж раздут очередной финансовый мыльный пузырь
 
SEVER11:
На нашем фондовом рынке сейчас очень аккуратно работай.... Очень уж раздут очередной финансовый мыльный пузырь

финансовый... мыльный.... какой еще этот пузырь? наливной промышленный фондовый... гы многогранный пузырь)))
 
EricGR:

финансовый... мыльный.... какой еще этот пузырь? наливной промышленный фондовый... гы многогранный пузырь)))


Тем более, если многогранный пузырь))) - выстрелит - так сразу во все стороны...

Самое время для активной работы на Российских фондах :-)))

П.С. Полюбасу в профите :-)))

 
Roman.:


Тем более, если многогранный пузырь))) - выстрелит - так сразу во все стороны...

Самое время для активной работы на Российских фондах :-)))

П.С. Полюбасу в профите :-)))


главное что бы не пришибло профитом...
 

в очередной раз параллельно торгам на ММВБ участвовал в соревнованиях. Среди 8000 участников занял 44 и 21 место. Намного лучше, чем в прошлом году. Но в следующем надеюсь в десятку первых войти!




принимаю поздравления... 

